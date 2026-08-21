remilio מחיר היום

מחיר remilio (REMILIO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REMILIO ל USD הוא $ 0 לכל REMILIO.

remilio כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 87,657, עם היצע במחזור של 994.65M REMILIO. ב‑24 השעות האחרונות, REMILIO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01344348, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, REMILIO נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו +18.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

remilio (REMILIO) מידע שוק

שווי שוק $ 87.66K$ 87.66K $ 87.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.66K$ 87.66K $ 87.66K אספקת מחזור 994.65M 994.65M 994.65M אספקה כוללת 994,646,804.245542 994,646,804.245542 994,646,804.245542

שווי השוק הנוכחי של remilio הוא $ 87.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REMILIO הוא 994.65M, עם היצע כולל של 994646804.245542. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.66K.