RHEA מחיר היום

מחיר RHEA (RHEA) בזמן אמת היום הוא $ 0.02462, עם שינוי של 8.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RHEA ל USD הוא $ 0.02462 לכל RHEA.

RHEA כרגע מדורג במקום #1347 לפי שווי שוק של $ 4.92M, עם היצע במחזור של 200.00M RHEA. ב‑24 השעות האחרונות, RHEA סחר בין $ 0.02362 (נמוך) ל $ 0.02925 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.11587934887394663, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.013327583514416869.

ביצועים לטווח קצר, RHEA נע ב -0.81% בשעה האחרונה ו -36.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 143.71K.

RHEA (RHEA) מידע שוק

דירוג No.1347 שווי שוק $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M נפח (24 שעות) $ 143.71K$ 143.71K $ 143.71K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.62M$ 24.62M $ 24.62M אספקת מחזור 200.00M 200.00M 200.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 20.00% בלוקצ'יין ציבורי NEAR

שווי השוק הנוכחי של RHEA הוא $ 4.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 143.71K. ההיצע במחזור של RHEA הוא 200.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.62M.