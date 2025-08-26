RAT Escape (RAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00037863 $ 0.00037863 $ 0.00037863 24 שעות נמוך $ 0.00042203 $ 0.00042203 $ 0.00042203 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00037863$ 0.00037863 $ 0.00037863 גבוה 24 שעות $ 0.00042203$ 0.00042203 $ 0.00042203 שיא כל הזמנים $ 0.01577369$ 0.01577369 $ 0.01577369 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00006481$ 0.00006481 $ 0.00006481 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.31% שינוי מחיר (1D) -6.87% שינוי מחיר (7D) -30.92% שינוי מחיר (7D) -30.92%

RAT Escape (RAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00038419. במהלך 24 השעות האחרונות, RAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00037863 לבין שיא של $ 0.00042203, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01577369, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006481.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAT השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, -6.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RAT Escape (RAT) מידע שוק

שווי שוק $ 383.44K$ 383.44K $ 383.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 383.44K$ 383.44K $ 383.44K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,936,043.97 999,936,043.97 999,936,043.97

שווי השוק הנוכחי של RAT Escape הוא $ 383.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAT הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999936043.97. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 383.44K.