RaceX (RACEX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01212355 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -6.00% שינוי מחיר (7D) +8.11%

RaceX (RACEX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RACEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RACEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01212355, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RACEX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RaceX (RACEX) מידע שוק

שווי שוק $ 66.96K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 90.23K אספקת מחזור 742.06M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RaceX הוא $ 66.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RACEX הוא 742.06M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.23K.