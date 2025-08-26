עוד על RACEX

RaceX סֵמֶל

RaceX מחיר (RACEX)

לא רשום

1 RACEX ל USDמחיר חי:

--
----
-6.00%1D
mexc
USD
RaceX (RACEX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:23:32 (UTC+8)

RaceX (RACEX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01212355
$ 0.01212355$ 0.01212355

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.00%

+8.11%

+8.11%

RaceX (RACEX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RACEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RACEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01212355, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RACEX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RaceX (RACEX) מידע שוק

$ 66.96K
$ 66.96K$ 66.96K

--
----

$ 90.23K
$ 90.23K$ 90.23K

742.06M
742.06M 742.06M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RaceX הוא $ 66.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RACEX הוא 742.06M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.23K.

RaceX (RACEX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של RaceXל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRaceX ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRaceX ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RaceXל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.00%
30 ימים$ 0+29.45%
60 ימים$ 0+99.20%
90 ימים$ 0--

מה זהRaceX (RACEX)

The first Play-2-Earn racing platform on the Avalanche ecosystem! This is the first Avalanche Blockchain racing sim that will combine both real-world, on-the-road racing with virtual racing on a first of its kind simulation engine currently in development. DCRC Racing will use NFTs minted on this platform to represent the cars used in the simulation. These NFTs will be used in our advanced virtual racing simulator, allowing users to benefit from Race-2-Earn features on the platform. These NFTs will be fully upgradeable using burn and re-mint functionalities. The NFTs will also be upgradeable in terms of appearance by adding body kits, changing colors, adding decals, and changing the wheels and tires. Users will be able to construct their NFT and make it completely unique according to their vision! The NFTs can be upgraded in terms of performance too, as owners will be able to purchase performance upgrades to improve the ability of their race cars in the virtual races.

RaceX (RACEX) משאב

האתר הרשמי

RaceXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RaceX (RACEX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RaceX (RACEX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RaceX.

בדוק את RaceX תחזית המחיר עכשיו‏!

RACEX למטבעות מקומיים

RaceX (RACEX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RaceX (RACEX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RACEX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על RaceX (RACEX)

כמה שווה RaceX (RACEX) היום?
החי RACEXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RACEX ל USD?
המחיר הנוכחי של RACEX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RaceX?
שווי השוק של RACEX הוא $ 66.96K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RACEX?
ההיצע במחזור של RACEX הוא 742.06M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RACEX?
‏‏RACEX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01212355 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RACEX?
RACEX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RACEX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RACEX הוא -- USD.
האם RACEX יעלה השנה?
RACEX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RACEX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
