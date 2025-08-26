RabbitSwap (RABBIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00538654 $ 0.00538654 $ 0.00538654 24 שעות נמוך $ 0.00632641 $ 0.00632641 $ 0.00632641 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00538654$ 0.00538654 $ 0.00538654 גבוה 24 שעות $ 0.00632641$ 0.00632641 $ 0.00632641 שיא כל הזמנים $ 0.045219$ 0.045219 $ 0.045219 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00138977$ 0.00138977 $ 0.00138977 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.56% שינוי מחיר (1D) -13.31% שינוי מחיר (7D) -12.91% שינוי מחיר (7D) -12.91%

RabbitSwap (RABBIT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00542893. במהלך 24 השעות האחרונות, RABBIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00538654 לבין שיא של $ 0.00632641, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RABBITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.045219, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00138977.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RABBIT השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -13.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RabbitSwap (RABBIT) מידע שוק

שווי שוק $ 546.07K$ 546.07K $ 546.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RabbitSwap הוא $ 546.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RABBIT הוא 100.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.46M.