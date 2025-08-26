QLix (QLIX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02628833$ 0.02628833 $ 0.02628833 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.05% שינוי מחיר (7D) +0.05%

QLix (QLIX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04438133. במהלך 24 השעות האחרונות, QLIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QLIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02628833.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QLIX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

QLix (QLIX) מידע שוק

שווי שוק $ 44.38K$ 44.38K $ 44.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.38K$ 44.38K $ 44.38K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של QLix הוא $ 44.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QLIX הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.38K.