מחיר CrypstocksAI בזמן אמת היום הוא 0.0004066 USD.MVP שווי השוק הוא 0 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר MVP ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

עוד על MVP

MVP מידע על מחיר

מה זה MVP

MVP מסמך לבן

MVP אתר רשמי

MVP טוקניומיקה

MVP תחזית מחיר

MVP היסטוריה

MVP מדריך קנייה

CrypstocksAI סֵמֶל

CrypstocksAI מְחִיר(MVP)

1 MVP ל USDמחיר חי:

$0.0004066
$0.0004066
-3.42%1D
USD
CrypstocksAI (MVP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-03-07 07:41:57 (UTC+8)

CrypstocksAI מחיר היום

מחיר CrypstocksAI (MVP) בזמן אמת היום הוא $ 0.0004066, עם שינוי של 3.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MVP ל USD הוא $ 0.0004066 לכל MVP.

CrypstocksAI כרגע מדורג במקום #4919 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 MVP. ב‑24 השעות האחרונות, MVP סחר בין $ 0.0003651 (נמוך) ל $ 0.0004669 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.034922192238754354, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000079294709520812.

ביצועים לטווח קצר, MVP נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -25.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.29K.

CrypstocksAI (MVP) מידע שוק

No.4919

$ 0.00
$ 0.00

$ 1.29K
$ 1.29K

$ 406.60K
$ 406.60K

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של CrypstocksAI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.29K. ההיצע במחזור של MVP הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 406.60K.

CrypstocksAI היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0003651
$ 0.0003651
24 שעות נמוך
$ 0.0004669
$ 0.0004669
גבוה 24 שעות

$ 0.0003651
$ 0.0003651

$ 0.0004669
$ 0.0004669

$ 0.034922192238754354
$ 0.034922192238754354

$ 0.000079294709520812
$ 0.000079294709520812

0.00%

-3.42%

-25.36%

-25.36%

CrypstocksAI (MVP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של CrypstocksAIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000014398-3.42%
30 ימים$ -0.0003074-43.06%
60 ימים$ -0.0000934-18.68%
90 ימים$ -0.0000934-18.68%
CrypstocksAI שינוי מחיר היום

היום,MVP רשם שינוי של $ -0.000014398 (-3.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

CrypstocksAI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0003074 (-43.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

CrypstocksAI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MVP ראה שינוי של $ -0.0000934 (-18.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

CrypstocksAI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000934 (-18.68%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CrypstocksAI (MVP)?

בדוק את CrypstocksAI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור CrypstocksAI

CrypstocksAI (MVP) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MVP הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
CrypstocksAI (MVP) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של CrypstocksAI עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר CrypstocksAI תגיע ב 2026–2027? בקר בדף MVP תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על CrypstocksAI תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע CrypstocksAI ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם CrypstocksAI? קניית MVP מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות CrypstocksAI. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את CrypstocksAI (MVP) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-0.00 אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וCrypstocksAIיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות CrypstocksAI (MVP) מדריך

מה אפשר לעשות עם CrypstocksAI

החזקת CrypstocksAI מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

  • חקור את שוק הספוט של MEXC

    חקור את שוק הספוט של MEXC

    סחור ביותר מ 2,800 טוקנים עם עמלות נמוכות במיוחד.

    מסחר בחוזים עתידיים

    מסחר בחוזים עתידיים

    סחור במינוף של עד 500x ונזילות עמוקה.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    הימר על טוקנים וקבל איירדרופים מדהימים.

    טרום-מסחר של MEXC

    טרום-מסחר של MEXC

    קנה ומכור טוקנים חדשים לפני שהם נרשמים רשמית.

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של CrypstocksAI (MVP) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
--
יוצר
--
לוקח
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
יוצר
--
לוקח

בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהCrypstocksAI (MVP)

Crypstocks AI Terminal is a platform created to give crypto holders clear, verifiable insight into the digital-asset landscape. The terminal streams real-time on-chain activity alongside market data that users can independently audit, helping them build an informed perspective before taking action. All investment decisions made with information from the terminal remain the user’s sole responsibility; Crypstocks accepts no liability for any resulting gains or losses. Use the data, verify it for yourself, and trade at your own risk.

CrypstocksAI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של CrypstocksAI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCrypstocksAI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על CrypstocksAI

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-03-07 07:41:57 (UTC+8)

CrypstocksAI (MVP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

CrypstocksAI חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025
עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025
אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
הצג עוד

גלה עוד על CrypstocksAI

MVP USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב MVP עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של MVP USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב CrypstocksAI (MVP) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב CrypstocksAI מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMVP
$0.0004066
$0.0004066
-3.42%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.0027963

$0.03891

$0.3218

$0.0027963

$0.04536

$0.015829

$0.02374

$0.04491

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

