CrypstocksAI מחיר היום

מחיר CrypstocksAI (MVP) בזמן אמת היום הוא $ 0.0004066, עם שינוי של 3.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MVP ל USD הוא $ 0.0004066 לכל MVP.

CrypstocksAI כרגע מדורג במקום #4919 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 MVP. ב‑24 השעות האחרונות, MVP סחר בין $ 0.0003651 (נמוך) ל $ 0.0004669 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.034922192238754354, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000079294709520812.

ביצועים לטווח קצר, MVP נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -25.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.29K.

CrypstocksAI (MVP) מידע שוק

דירוג No.4919 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 1.29K$ 1.29K $ 1.29K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 406.60K$ 406.60K $ 406.60K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של CrypstocksAI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.29K. ההיצע במחזור של MVP הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 406.60K.