CrypstocksAI מְחִיר(MVP)
מחיר CrypstocksAI (MVP) בזמן אמת היום הוא $ 0.0004066, עם שינוי של 3.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MVP ל USD הוא $ 0.0004066 לכל MVP.
CrypstocksAI כרגע מדורג במקום #4919 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 MVP. ב‑24 השעות האחרונות, MVP סחר בין $ 0.0003651 (נמוך) ל $ 0.0004669 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.034922192238754354, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000079294709520812.
ביצועים לטווח קצר, MVP נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -25.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.29K.
BSC
שווי השוק הנוכחי של CrypstocksAI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.29K. ההיצע במחזור של MVP הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 406.60K.
עקוב אחר שינויי המחירים של CrypstocksAIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000014398
|-3.42%
|30 ימים
|$ -0.0003074
|-43.06%
|60 ימים
|$ -0.0000934
|-18.68%
|90 ימים
|$ -0.0000934
|-18.68%
היום,MVP רשם שינוי של $ -0.000014398 (-3.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0003074 (-43.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MVP ראה שינוי של $ -0.0000934 (-18.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000934 (-18.68%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CrypstocksAI (MVP)?
בדוק את CrypstocksAI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.
בשנת 2040, המחיר של CrypstocksAI עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.
Crypstocks AI Terminal is a platform created to give crypto holders clear, verifiable insight into the digital-asset landscape. The terminal streams real-time on-chain activity alongside market data that users can independently audit, helping them build an informed perspective before taking action. All investment decisions made with information from the terminal remain the user’s sole responsibility; Crypstocks accepts no liability for any resulting gains or losses. Use the data, verify it for yourself, and trade at your own risk.
למובן מעמיק יותר של CrypstocksAI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|02-11 14:20:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
|02-04 11:04:00
|עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
|02-04 00:48:00
|עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
|02-01 01:12:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
|01-28 07:44:00
|עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.
סְכוּם
1 MVP = 0.0004066 USD