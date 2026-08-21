The White Whale מחיר היום

מחיר The White Whale (WHITEWHALE) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.001262, עם שינוי של 16.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WHITEWHALE ל ILS הוא ₪ 0.001262 לכל WHITEWHALE.

The White Whale כרגע מדורג במקום #1370 לפי שווי שוק של ₪ 1.26M, עם היצע במחזור של 999.82M WHITEWHALE. ב‑24 השעות האחרונות, WHITEWHALE סחר בין ₪ 0.001043 (נמוך) ל ₪ 0.001279 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.597013097410666599, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0000097139874321087.

ביצועים לטווח קצר, WHITEWHALE נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו +7.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 11.18K.

The White Whale (WHITEWHALE) מידע שוק

דירוג No.1370 שווי שוק ₪ 1.26M₪ 1.26M ₪ 1.26M נפח (24 שעות) ₪ 11.18K₪ 11.18K ₪ 11.18K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 1.26M₪ 1.26M ₪ 1.26M אספקת מחזור 999.82M 999.82M 999.82M מקסימום היצע 999,822,578 999,822,578 999,822,578 אספקה כוללת 999,822,578 999,822,578 999,822,578 שיעור מחזור 100.00% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של The White Whale הוא ₪ 1.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 11.18K. ההיצע במחזור של WHITEWHALE הוא 999.82M, עם היצע כולל של 999822578. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 1.26M.