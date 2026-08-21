MWX AI מחיר היום

מחיר MWX AI (MWXT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.05487, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MWXT ל ILS הוא ₪ 0.05487 לכל MWXT.

MWX AI כרגע מדורג במקום #965 לפי שווי שוק של ₪ 9.21M, עם היצע במחזור של 167.85M MWXT. ב‑24 השעות האחרונות, MWXT סחר בין ₪ 0.05416 (נמוך) ל ₪ 0.05522 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.908821038649206683, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.1306355230778474409.

ביצועים לטווח קצר, MWXT נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +0.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 82.56K.

MWX AI (MWXT) מידע שוק

דירוג No.965 שווי שוק ₪ 9.21M₪ 9.21M ₪ 9.21M נפח (24 שעות) ₪ 82.56K₪ 82.56K ₪ 82.56K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 54.87M₪ 54.87M ₪ 54.87M אספקת מחזור 167.85M 167.85M 167.85M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 16.78% בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של MWX AI הוא ₪ 9.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 82.56K. ההיצע במחזור של MWXT הוא 167.85M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 54.87M.