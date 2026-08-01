Ultiland מחיר היום

מחיר Ultiland (ARTX) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.08835, עם שינוי של 0.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARTX ל ILS הוא ₪ 0.08835 לכל ARTX.

Ultiland כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ARTX. ב‑24 השעות האחרונות, ARTX סחר בין ₪ 0.08131 (נמוך) ל ₪ 0.08839 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ARTX נע ב +0.27% בשעה האחרונה ו +16.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 57.74K.

Ultiland (ARTX) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 57.74K₪ 57.74K ₪ 57.74K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 24.74M₪ 24.74M ₪ 24.74M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 280,000,000 280,000,000 280,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Ultiland הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 57.74K. ההיצע במחזור של ARTX הוא --, עם היצע כולל של 280000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 24.74M.