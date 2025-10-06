Portal To Bitcoin מחיר היום

מחיר Portal To Bitcoin (PTB) בזמן אמת היום הוא $ 0.01958, עם שינוי של 1.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PTB ל USD הוא $ 0.01958 לכל PTB.

Portal To Bitcoin כרגע מדורג במקום #573 לפי שווי שוק של $ 36.40M, עם היצע במחזור של 1.86B PTB. ב‑24 השעות האחרונות, PTB סחר בין $ 0.01806 (נמוך) ל $ 0.02115 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.08213221598557312, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.018366322231778993.

ביצועים לטווח קצר, PTB נע ב +3.27% בשעה האחרונה ו -32.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.24M.

Portal To Bitcoin (PTB) מידע שוק

דירוג No.573 שווי שוק $ 36.40M$ 36.40M $ 36.40M נפח (24 שעות) $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 164.47M$ 164.47M $ 164.47M אספקת מחזור 1.86B 1.86B 1.86B מקסימום היצע 8,400,000,000 8,400,000,000 8,400,000,000 אספקה כוללת 5,258,400,000 5,258,400,000 5,258,400,000 שיעור מחזור 22.13% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Portal To Bitcoin הוא $ 36.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.24M. ההיצע במחזור של PTB הוא 1.86B, עם היצע כולל של 5258400000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 164.47M.