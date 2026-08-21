Pwease מחיר היום

מחיר Pwease (PWEASE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PWEASE ל USD הוא $ 0 לכל PWEASE.

Pwease כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 966,673, עם היצע במחזור של 999.86M PWEASE. ב‑24 השעות האחרונות, PWEASE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.053377, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PWEASE נע ב +0.07% בשעה האחרונה ו +33.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 92.22K.

Pwease (PWEASE) מידע שוק

שווי שוק $ 966.67K$ 966.67K $ 966.67K נפח (24 שעות) $ 92.22K$ 92.22K $ 92.22K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 966.67K$ 966.67K $ 966.67K אספקת מחזור 999.86M 999.86M 999.86M אספקה כוללת 999,861,058.7455 999,861,058.7455 999,861,058.7455

שווי השוק הנוכחי של Pwease הוא $ 966.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 92.22K. ההיצע במחזור של PWEASE הוא 999.86M, עם היצע כולל של 999861058.7455. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 966.67K.