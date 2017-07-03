עוד על STORJ

STORJ סֵמֶל

STORJ מְחִיר(STORJ)

1 STORJ ל USDמחיר חי:

$0.2616
$0.2616$0.2616
-0.90%1D
USD
STORJ (STORJ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:04:02 (UTC+8)

STORJ (STORJ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2587
$ 0.2587$ 0.2587
24 שעות נמוך
$ 0.2803
$ 0.2803$ 0.2803
גבוה 24 שעות

$ 0.2587
$ 0.2587$ 0.2587

$ 0.2803
$ 0.2803$ 0.2803

$ 3.90788278
$ 3.90788278$ 3.90788278

$ 0.0483529328365
$ 0.0483529328365$ 0.0483529328365

-0.39%

-0.89%

+0.07%

+0.07%

STORJ (STORJ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2616. במהלך 24 השעות האחרונות, STORJ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2587 לבין שיא של $ 0.2803, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STORJהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.90788278, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0483529328365.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STORJ השתנה ב -0.39% במהלך השעה האחרונה, -0.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

STORJ (STORJ) מידע שוק

No.346

$ 109.60M
$ 109.60M$ 109.60M

$ 379.94K
$ 379.94K$ 379.94K

$ 111.18M
$ 111.18M$ 111.18M

418.97M
418.97M 418.97M

424,999,998.00000113
424,999,998.00000113 424,999,998.00000113

2017-07-03 00:00:00

$ 0.4097
$ 0.4097$ 0.4097

ETH

שווי השוק הנוכחי של STORJ הוא $ 109.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 379.94K. ההיצע במחזור של STORJ הוא 418.97M, עם היצע כולל של 424999998.00000113. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 111.18M.

STORJ (STORJ) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של STORJהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.002376-0.89%
30 ימים$ -0.0345-11.66%
60 ימים$ +0.0229+9.59%
90 ימים$ -0.0357-12.01%
STORJ שינוי מחיר היום

היום,STORJ רשם שינוי של $ -0.002376 (-0.89%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

STORJ שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0345 (-11.66%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

STORJ שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,STORJ ראה שינוי של $ +0.0229 (+9.59%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

STORJ שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0357 (-12.01%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של STORJ (STORJ)?

בדוק את STORJ עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSTORJ (STORJ)

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

STORJ זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול STORJההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSTORJ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים STORJאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSTORJ לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

STORJתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה STORJ (STORJ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות STORJ (STORJ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור STORJ.

בדוק את STORJ תחזית המחיר עכשיו‏!

STORJ (STORJ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של STORJ (STORJ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STORJ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות STORJ (STORJ)

מחפש איך לקנותSTORJ? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש STORJב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

STORJ למטבעות מקומיים

STORJ מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של STORJ, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSTORJ הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על STORJ

כמה שווה STORJ (STORJ) היום?
החי STORJהמחיר ב USD הוא 0.2616 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STORJ ל USD?
המחיר הנוכחי של STORJ ל USD הוא $ 0.2616. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של STORJ?
שווי השוק של STORJ הוא $ 109.60M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STORJ?
ההיצע במחזור של STORJ הוא 418.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STORJ?
‏‏STORJ השיג מחיר שיא (ATH) של 3.90788278 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STORJ?
STORJ ‏‏רשם מחירATL של 0.0483529328365 USD.
מהו נפח המסחר של STORJ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STORJ הוא $ 379.94K USD.
האם STORJ יעלה השנה?
STORJ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STORJ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:04:02 (UTC+8)

הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

