VeThor Token סֵמֶל

VeThor Token מְחִיר(VTHO)

1 VTHO ל USDמחיר חי:

$0.001892
$0.001892$0.001892
-0.83%1D
USD
VeThor Token (VTHO) טבלת מחירים חיה
VeThor Token (VTHO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.89%

-0.83%

+0.42%

+0.42%

VeThor Token (VTHO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001896. במהלך 24 השעות האחרונות, VTHO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001867 לבין שיא של $ 0.002011, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VTHOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0420125, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000152617258992.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VTHO השתנה ב -0.89% במהלך השעה האחרונה, -0.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VeThor Token (VTHO) מידע שוק

No.255

$ 176.77M
$ 176.77M$ 176.77M

$ 495.07K
$ 495.07K$ 495.07K

$ 176.77M
$ 176.77M$ 176.77M

93.23B
93.23B 93.23B

93,230,981,344
93,230,981,344 93,230,981,344

0.01%

2018-07-31 00:00:00

VET

שווי השוק הנוכחי של VeThor Token הוא $ 176.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 495.07K. ההיצע במחזור של VTHO הוא 93.23B, עם היצע כולל של 93230981344. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 176.77M.

VeThor Token (VTHO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של VeThor Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00001584-0.83%
30 ימים$ -0.000267-12.35%
60 ימים$ +0.000044+2.37%
90 ימים$ -0.000576-23.31%
VeThor Token שינוי מחיר היום

היום,VTHO רשם שינוי של $ -0.00001584 (-0.83%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

VeThor Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000267 (-12.35%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

VeThor Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VTHO ראה שינוי של $ +0.000044 (+2.37%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

VeThor Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000576 (-23.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של VeThor Token (VTHO)?

בדוק את VeThor Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVeThor Token (VTHO)

The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.

VeThor Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול VeThor Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVTHO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים VeThor Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVeThor Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

VeThor Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VeThor Token (VTHO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VeThor Token (VTHO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VeThor Token.

בדוק את VeThor Token תחזית המחיר עכשיו‏!

VeThor Token (VTHO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VeThor Token (VTHO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VTHO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות VeThor Token (VTHO)

מחפש איך לקנותVeThor Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש VeThor Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VTHO למטבעות מקומיים

1 VeThor Token(VTHO) ל VND
49.89324
1 VeThor Token(VTHO) ל AUD
A$0.00290088
1 VeThor Token(VTHO) ל GBP
0.00140304
1 VeThor Token(VTHO) ל EUR
0.0016116
1 VeThor Token(VTHO) ל USD
$0.001896
1 VeThor Token(VTHO) ל MYR
RM0.0079632
1 VeThor Token(VTHO) ל TRY
0.077736
1 VeThor Token(VTHO) ל JPY
¥0.278712
1 VeThor Token(VTHO) ל ARS
ARS$2.504616
1 VeThor Token(VTHO) ל RUB
0.15327264
1 VeThor Token(VTHO) ל INR
0.1659948
1 VeThor Token(VTHO) ל IDR
Rp30.58064088
1 VeThor Token(VTHO) ל KRW
2.62967616
1 VeThor Token(VTHO) ל PHP
0.10742736
1 VeThor Token(VTHO) ל EGP
￡E.0.091956
1 VeThor Token(VTHO) ל BRL
R$0.01027632
1 VeThor Token(VTHO) ל CAD
C$0.00261648
1 VeThor Token(VTHO) ל BDT
0.23066736
1 VeThor Token(VTHO) ל NGN
2.8990788
1 VeThor Token(VTHO) ל COP
$7.61444976
1 VeThor Token(VTHO) ל ZAR
R.0.03331272
1 VeThor Token(VTHO) ל UAH
0.0785892
1 VeThor Token(VTHO) ל VES
Bs0.26544
1 VeThor Token(VTHO) ל CLP
$1.82016
1 VeThor Token(VTHO) ל PKR
Rs0.53755392
1 VeThor Token(VTHO) ל KZT
1.01443584
1 VeThor Token(VTHO) ל THB
฿0.06150624
1 VeThor Token(VTHO) ל TWD
NT$0.05779008
1 VeThor Token(VTHO) ל AED
د.إ0.00695832
1 VeThor Token(VTHO) ל CHF
Fr0.0015168
1 VeThor Token(VTHO) ל HKD
HK$0.01480776
1 VeThor Token(VTHO) ל AMD
֏0.72586464
1 VeThor Token(VTHO) ל MAD
.د.م0.017064
1 VeThor Token(VTHO) ל MXN
$0.03530352
1 VeThor Token(VTHO) ל SAR
ريال0.00711
1 VeThor Token(VTHO) ל PLN
0.00690144
1 VeThor Token(VTHO) ל RON
лв0.00819072
1 VeThor Token(VTHO) ל SEK
kr0.01803096
1 VeThor Token(VTHO) ל BGN
лв0.00316632
1 VeThor Token(VTHO) ל HUF
Ft0.6444504
1 VeThor Token(VTHO) ל CZK
0.03977808
1 VeThor Token(VTHO) ל KWD
د.ك0.00057828
1 VeThor Token(VTHO) ל ILS
0.00638952
1 VeThor Token(VTHO) ל AOA
Kz1.72833672
1 VeThor Token(VTHO) ל BHD
.د.ب0.000714792
1 VeThor Token(VTHO) ל BMD
$0.001896
1 VeThor Token(VTHO) ל DKK
kr0.01209648
1 VeThor Token(VTHO) ל HNL
L0.04963728
1 VeThor Token(VTHO) ל MUR
0.08653344
1 VeThor Token(VTHO) ל NAD
$0.03323688
1 VeThor Token(VTHO) ל NOK
kr0.01913064
1 VeThor Token(VTHO) ל NZD
$0.0032232
1 VeThor Token(VTHO) ל PAB
B/.0.001896
1 VeThor Token(VTHO) ל PGK
K0.00800112
1 VeThor Token(VTHO) ל QAR
ر.ق0.00688248
1 VeThor Token(VTHO) ל RSD
дин.0.18992232

VeThor Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של VeThor Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVeThor Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על VeThor Token

כמה שווה VeThor Token (VTHO) היום?
החי VTHOהמחיר ב USD הוא 0.001896 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VTHO ל USD?
המחיר הנוכחי של VTHO ל USD הוא $ 0.001896. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VeThor Token?
שווי השוק של VTHO הוא $ 176.77M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VTHO?
ההיצע במחזור של VTHO הוא 93.23B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VTHO?
‏‏VTHO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0420125 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VTHO?
VTHO ‏‏רשם מחירATL של 0.000152617258992 USD.
מהו נפח המסחר של VTHO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VTHO הוא $ 495.07K USD.
האם VTHO יעלה השנה?
VTHO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VTHO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

