מה זהVeThor Token (VTHO)

The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.

VeThor Token זמין ב-MEXC



- לבדוקVTHO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים VeThor Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVeThor Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

VeThor Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VeThor Token (VTHO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VeThor Token (VTHO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VeThor Token.

בדוק את VeThor Token תחזית המחיר עכשיו‏!

VeThor Token (VTHO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VeThor Token (VTHO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VTHO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות VeThor Token (VTHO)

מחפש איך לקנותVeThor Token? התהליך פשוט וללא בעיות!

VTHO למטבעות מקומיים

VeThor Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של VeThor Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על VeThor Token כמה שווה VeThor Token (VTHO) היום? החי VTHOהמחיר ב USD הוא 0.001896 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי VTHO ל USD? $ 0.001896 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של VTHO ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של VeThor Token? שווי השוק של VTHO הוא $ 176.77M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של VTHO? ההיצע במחזור של VTHO הוא 93.23B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VTHO? ‏‏VTHO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0420125 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VTHO? VTHO ‏‏רשם מחירATL של 0.000152617258992 USD . מהו נפח המסחר של VTHO? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VTHO הוא $ 495.07K USD . האם VTHO יעלה השנה? VTHO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VTHO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

VeThor Token (VTHO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

