Pumpfun Pepe מחיר היום

מחיר Pumpfun Pepe (PFP) בזמן אמת היום הוא $ 0.001547, עם שינוי של 8.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PFP ל USD הוא $ 0.001547 לכל PFP.

Pumpfun Pepe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PFP. ב‑24 השעות האחרונות, PFP סחר בין $ 0.001073 (נמוך) ל $ 0.001625 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PFP נע ב +4.66% בשעה האחרונה ו -24.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.03K.

Pumpfun Pepe (PFP) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 54.03K$ 54.03K $ 54.03K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Pumpfun Pepe הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.03K. ההיצע במחזור של PFP הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.