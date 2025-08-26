PsyDAO (PSY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.072891 $ 0.072891 $ 0.072891 24 שעות נמוך $ 0.092802 $ 0.092802 $ 0.092802 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.072891$ 0.072891 $ 0.072891 גבוה 24 שעות $ 0.092802$ 0.092802 $ 0.092802 שיא כל הזמנים $ 0.82386$ 0.82386 $ 0.82386 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01924624$ 0.01924624 $ 0.01924624 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.59% שינוי מחיר (1D) -18.07% שינוי מחיר (7D) +50.57% שינוי מחיר (7D) +50.57%

PsyDAO (PSY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.075242. במהלך 24 השעות האחרונות, PSY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.072891 לבין שיא של $ 0.092802, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PSYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.82386, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01924624.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PSY השתנה ב +0.59% במהלך השעה האחרונה, -18.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+50.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PsyDAO (PSY) מידע שוק

שווי שוק $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.70M$ 7.70M $ 7.70M אספקת מחזור 39.47M 39.47M 39.47M אספקה כוללת 102,334,155.0 102,334,155.0 102,334,155.0

שווי השוק הנוכחי של PsyDAO הוא $ 2.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PSY הוא 39.47M, עם היצע כולל של 102334155.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.70M.