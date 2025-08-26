PsyDAO מחיר (PSY)
PsyDAO (PSY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.075242. במהלך 24 השעות האחרונות, PSY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.072891 לבין שיא של $ 0.092802, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PSYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.82386, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01924624.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PSY השתנה ב +0.59% במהלך השעה האחרונה, -18.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+50.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של PsyDAO הוא $ 2.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PSY הוא 39.47M, עם היצע כולל של 102334155.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.70M.
במהלך היום, השינוי במחיר של PsyDAOל USDהיה $ -0.01660512306807388.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPsyDAO ל USDהיה . $ +0.0756339130.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPsyDAO ל USDהיה $ +0.0936840023.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PsyDAOל USDהיה $ -0.00097831228644513.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.01660512306807388
|-18.07%
|30 ימים
|$ +0.0756339130
|+100.52%
|60 ימים
|$ +0.0936840023
|+124.51%
|90 ימים
|$ -0.00097831228644513
|-1.28%
PsyDAO is a bioDAO incubated by Molecule and accelerated by bio.xyz developing intellectual property to advance psychedelic science. Initiated in 2022 by members of the founding teams of VitaDAO, Molecule, and Gitcoin, PsyDAO uses IP tokens including IP-NFTs and fungible IPTs in order to build an onchain portfolio of psychedelic IP. Membership in PsyDAO is open to anons, pseudonymous participation is encouraged, and privacy protection is paramount. Knowledge and research can be shared with zero knowledge of the identity of the sender or recipient. PsyDAO utilizes new open-source models for IP tokenization, IPNFTs,and IP rights distribution, with ethical encumbrances, through fungible tokens. PsyDAO intends to be a hivemind - a literal collective consciousness for the ethical development of psychedelics. The goal of PsyDAO is to redesign incentives and access from the bottom up - focusing on people (patients, recreational users, and spiritual communities), as opposed to centralizing ownership within organizations that have intrinsically misaligned incentives.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
