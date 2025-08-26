עוד על PSY

PsyDAO סֵמֶל

PsyDAO מחיר (PSY)

לא רשום

1 PSY ל USDמחיר חי:

-18.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
PsyDAO (PSY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:06:22 (UTC+8)

PsyDAO (PSY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.59%

-18.07%

+50.57%

+50.57%

PsyDAO (PSY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.075242. במהלך 24 השעות האחרונות, PSY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.072891 לבין שיא של $ 0.092802, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PSYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.82386, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01924624.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PSY השתנה ב +0.59% במהלך השעה האחרונה, -18.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+50.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PsyDAO (PSY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של PsyDAO הוא $ 2.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PSY הוא 39.47M, עם היצע כולל של 102334155.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.70M.

PsyDAO (PSY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PsyDAOל USDהיה $ -0.01660512306807388.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPsyDAO ל USDהיה . $ +0.0756339130.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPsyDAO ל USDהיה $ +0.0936840023.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PsyDAOל USDהיה $ -0.00097831228644513.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.01660512306807388-18.07%
30 ימים$ +0.0756339130+100.52%
60 ימים$ +0.0936840023+124.51%
90 ימים$ -0.00097831228644513-1.28%

מה זהPsyDAO (PSY)

PsyDAO is a bioDAO incubated by Molecule and accelerated by bio.xyz developing intellectual property to advance psychedelic science. Initiated in 2022 by members of the founding teams of VitaDAO, Molecule, and Gitcoin, PsyDAO uses IP tokens including IP-NFTs and fungible IPTs in order to build an onchain portfolio of psychedelic IP. Membership in PsyDAO is open to anons, pseudonymous participation is encouraged, and privacy protection is paramount. Knowledge and research can be shared with zero knowledge of the identity of the sender or recipient. PsyDAO utilizes new open-source models for IP tokenization, IPNFTs,and IP rights distribution, with ethical encumbrances, through fungible tokens. PsyDAO intends to be a hivemind - a literal collective consciousness for the ethical development of psychedelics. The goal of PsyDAO is to redesign incentives and access from the bottom up - focusing on people (patients, recreational users, and spiritual communities), as opposed to centralizing ownership within organizations that have intrinsically misaligned incentives.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

PsyDAO (PSY) משאב

האתר הרשמי

PsyDAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PsyDAO (PSY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PsyDAO (PSY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PsyDAO.

בדוק את PsyDAO תחזית המחיר עכשיו‏!

PSY למטבעות מקומיים

PsyDAO (PSY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PsyDAO (PSY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PSY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PsyDAO (PSY)

כמה שווה PsyDAO (PSY) היום?
החי PSYהמחיר ב USD הוא 0.075242 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PSY ל USD?
המחיר הנוכחי של PSY ל USD הוא $ 0.075242. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PsyDAO?
שווי השוק של PSY הוא $ 2.97M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PSY?
ההיצע במחזור של PSY הוא 39.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PSY?
‏‏PSY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.82386 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PSY?
PSY ‏‏רשם מחירATL של 0.01924624 USD.
מהו נפח המסחר של PSY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PSY הוא -- USD.
האם PSY יעלה השנה?
PSY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PSY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:06:22 (UTC+8)

PsyDAO (PSY) עדכונים חשובים מהתעשייה

