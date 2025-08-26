עוד על PSEUDO

PSEUDO מידע על מחיר

PSEUDO מסמך לבן

PSEUDO אתר רשמי

PSEUDO טוקניומיקה

PSEUDO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

PSEUDO REALITY סֵמֶל

PSEUDO REALITY מחיר (PSEUDO)

לא רשום

1 PSEUDO ל USDמחיר חי:

--
----
-14.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
PSEUDO REALITY (PSEUDO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:14:10 (UTC+8)

PSEUDO REALITY (PSEUDO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

-14.85%

+14.98%

+14.98%

PSEUDO REALITY (PSEUDO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PSEUDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PSEUDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PSEUDO השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -14.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PSEUDO REALITY (PSEUDO) מידע שוק

$ 69.04K
$ 69.04K$ 69.04K

--
----

$ 69.04K
$ 69.04K$ 69.04K

799.01M
799.01M 799.01M

799,007,604.79678
799,007,604.79678 799,007,604.79678

שווי השוק הנוכחי של PSEUDO REALITY הוא $ 69.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PSEUDO הוא 799.01M, עם היצע כולל של 799007604.79678. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.04K.

PSEUDO REALITY (PSEUDO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PSEUDO REALITYל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPSEUDO REALITY ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPSEUDO REALITY ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PSEUDO REALITYל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-14.85%
30 ימים$ 0+16.86%
60 ימים$ 0+34.93%
90 ימים$ 0--

מה זהPSEUDO REALITY (PSEUDO)

PSEUDO REALITY is a visionary AI protocol building the swarm of swarms using autonomous AI agents to provide a holistic guide and mentorship to users helping them to breakout from the matrix and become a better version of themselves by guiding them about what they can do to improve their lives and achieve their goals in life. PSEUDO aims to use AI to empower the people and provide them with science-based suggestion and guidance to live a better and more prosperous life.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

PSEUDO REALITY (PSEUDO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

PSEUDO REALITYתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PSEUDO REALITY (PSEUDO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PSEUDO REALITY (PSEUDO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PSEUDO REALITY.

בדוק את PSEUDO REALITY תחזית המחיר עכשיו‏!

PSEUDO למטבעות מקומיים

PSEUDO REALITY (PSEUDO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PSEUDO REALITY (PSEUDO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PSEUDO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PSEUDO REALITY (PSEUDO)

כמה שווה PSEUDO REALITY (PSEUDO) היום?
החי PSEUDOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PSEUDO ל USD?
המחיר הנוכחי של PSEUDO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PSEUDO REALITY?
שווי השוק של PSEUDO הוא $ 69.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PSEUDO?
ההיצע במחזור של PSEUDO הוא 799.01M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PSEUDO?
‏‏PSEUDO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PSEUDO?
PSEUDO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PSEUDO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PSEUDO הוא -- USD.
האם PSEUDO יעלה השנה?
PSEUDO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PSEUDO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:14:10 (UTC+8)

PSEUDO REALITY (PSEUDO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.