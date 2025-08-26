Proteo DeFi (PROTEO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02036093 $ 0.0226224 24 שעות נמוך $ 0.02036093 גבוה 24 שעות $ 0.0226224 שיא כל הזמנים $ 1.83 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01850544 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.22% שינוי מחיר (1D) -7.62% שינוי מחיר (7D) -5.87%

Proteo DeFi (PROTEO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02082577. במהלך 24 השעות האחרונות, PROTEO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02036093 לבין שיא של $ 0.0226224, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PROTEOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01850544.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PROTEO השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -7.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Proteo DeFi (PROTEO) מידע שוק

שווי שוק $ 195.47K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 291.11K אספקת מחזור 9.37M אספקה כוללת 13,956,084.0

שווי השוק הנוכחי של Proteo DeFi הוא $ 195.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PROTEO הוא 9.37M, עם היצע כולל של 13956084.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 291.11K.