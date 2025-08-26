עוד על PROTEO

Proteo DeFi סֵמֶל

Proteo DeFi מחיר (PROTEO)

לא רשום

1 PROTEO ל USDמחיר חי:

$0.02082577
$0.02082577
-7.60%1D
USD
Proteo DeFi (PROTEO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:36:08 (UTC+8)

Proteo DeFi (PROTEO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02036093
$ 0.02036093
24 שעות נמוך
$ 0.0226224
$ 0.0226224
גבוה 24 שעות

$ 0.02036093
$ 0.02036093

$ 0.0226224
$ 0.0226224

$ 1.83
$ 1.83

$ 0.01850544
$ 0.01850544

+0.22%

-7.62%

-5.87%

-5.87%

Proteo DeFi (PROTEO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02082577. במהלך 24 השעות האחרונות, PROTEO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02036093 לבין שיא של $ 0.0226224, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PROTEOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01850544.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PROTEO השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -7.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Proteo DeFi (PROTEO) מידע שוק

$ 195.47K
$ 195.47K

--
--

$ 291.11K
$ 291.11K

9.37M
9.37M

13,956,084.0
13,956,084.0

שווי השוק הנוכחי של Proteo DeFi הוא $ 195.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PROTEO הוא 9.37M, עם היצע כולל של 13956084.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 291.11K.

Proteo DeFi (PROTEO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Proteo DeFiל USDהיה $ -0.00171972929974478.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלProteo DeFi ל USDהיה . $ -0.0022375332.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלProteo DeFi ל USDהיה $ +0.0006748528.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Proteo DeFiל USDהיה $ -0.00657798670122118.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00171972929974478-7.62%
30 ימים$ -0.0022375332-10.74%
60 ימים$ +0.0006748528+3.24%
90 ימים$ -0.00657798670122118-24.00%

מה זהProteo DeFi (PROTEO)

PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX’s already established solid tools.

Proteo DeFi (PROTEO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Proteo DeFiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Proteo DeFi (PROTEO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Proteo DeFi (PROTEO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Proteo DeFi.

בדוק את Proteo DeFi תחזית המחיר עכשיו‏!

PROTEO למטבעות מקומיים

Proteo DeFi (PROTEO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Proteo DeFi (PROTEO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PROTEO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Proteo DeFi (PROTEO)

כמה שווה Proteo DeFi (PROTEO) היום?
החי PROTEOהמחיר ב USD הוא 0.02082577 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PROTEO ל USD?
המחיר הנוכחי של PROTEO ל USD הוא $ 0.02082577. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Proteo DeFi?
שווי השוק של PROTEO הוא $ 195.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PROTEO?
ההיצע במחזור של PROTEO הוא 9.37M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PROTEO?
‏‏PROTEO השיג מחיר שיא (ATH) של 1.83 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PROTEO?
PROTEO ‏‏רשם מחירATL של 0.01850544 USD.
מהו נפח המסחר של PROTEO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PROTEO הוא -- USD.
האם PROTEO יעלה השנה?
PROTEO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PROTEO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:36:08 (UTC+8)

