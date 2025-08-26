עוד על BPRIVA

Privapp Network סֵמֶל

Privapp Network מחיר (BPRIVA)

1 BPRIVA ל USDמחיר חי:

$0.01413982
$0.01413982$0.01413982
0.00%1D
USD
Privapp Network (BPRIVA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:20:08 (UTC+8)

Privapp Network (BPRIVA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.78
$ 4.78$ 4.78

$ 0.00860282
$ 0.00860282$ 0.00860282

--

--

+3.40%

+3.40%

Privapp Network (BPRIVA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01413982. במהלך 24 השעות האחרונות, BPRIVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BPRIVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.78, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00860282.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BPRIVA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Privapp Network (BPRIVA) מידע שוק

$ 45.39K
$ 45.39K$ 45.39K

--
----

$ 141.40K
$ 141.40K$ 141.40K

3.21M
3.21M 3.21M

9,999,741.24963992
9,999,741.24963992 9,999,741.24963992

שווי השוק הנוכחי של Privapp Network הוא $ 45.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BPRIVA הוא 3.21M, עם היצע כולל של 9999741.24963992. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.40K.

Privapp Network (BPRIVA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Privapp Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrivapp Network ל USDהיה . $ +0.0018024438.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrivapp Network ל USDהיה $ +0.0049751564.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Privapp Networkל USDהיה $ +0.002952994338771472.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0018024438+12.75%
60 ימים$ +0.0049751564+35.19%
90 ימים$ +0.002952994338771472+26.40%

מה זהPrivapp Network (BPRIVA)

An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers.

Privapp Network (BPRIVA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Privapp Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Privapp Network (BPRIVA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Privapp Network (BPRIVA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Privapp Network.

בדוק את Privapp Network תחזית המחיר עכשיו‏!

BPRIVA למטבעות מקומיים

Privapp Network (BPRIVA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Privapp Network (BPRIVA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BPRIVA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Privapp Network (BPRIVA)

כמה שווה Privapp Network (BPRIVA) היום?
החי BPRIVAהמחיר ב USD הוא 0.01413982 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BPRIVA ל USD?
המחיר הנוכחי של BPRIVA ל USD הוא $ 0.01413982. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Privapp Network?
שווי השוק של BPRIVA הוא $ 45.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BPRIVA?
ההיצע במחזור של BPRIVA הוא 3.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BPRIVA?
‏‏BPRIVA השיג מחיר שיא (ATH) של 4.78 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BPRIVA?
BPRIVA ‏‏רשם מחירATL של 0.00860282 USD.
מהו נפח המסחר של BPRIVA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BPRIVA הוא -- USD.
האם BPRIVA יעלה השנה?
BPRIVA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BPRIVA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:20:08 (UTC+8)

Privapp Network (BPRIVA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

