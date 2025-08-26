Privapp Network (BPRIVA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 4.78 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00860282 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +3.40%

Privapp Network (BPRIVA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01413982. במהלך 24 השעות האחרונות, BPRIVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BPRIVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.78, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00860282.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BPRIVA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Privapp Network (BPRIVA) מידע שוק

שווי שוק $ 45.39K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 141.40K אספקת מחזור 3.21M אספקה כוללת 9,999,741.24963992

שווי השוק הנוכחי של Privapp Network הוא $ 45.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BPRIVA הוא 3.21M, עם היצע כולל של 9999741.24963992. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.40K.