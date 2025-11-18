Predi by Virtuals מחיר היום

מחיר Predi by Virtuals (PREDI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00490963, עם שינוי של 19.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PREDI ל USD הוא $ 0.00490963 לכל PREDI.

Predi by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,449,759, עם היצע במחזור של 498.97M PREDI. ב‑24 השעות האחרונות, PREDI סחר בין $ 0.00478479 (נמוך) ל $ 0.00635055 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01911756, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00040001.

ביצועים לטווח קצר, PREDI נע ב -1.98% בשעה האחרונה ו -46.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Predi by Virtuals (PREDI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.90M$ 4.90M $ 4.90M אספקת מחזור 498.97M 498.97M 498.97M אספקה כוללת 998,970,363.0 998,970,363.0 998,970,363.0

שווי השוק הנוכחי של Predi by Virtuals הוא $ 2.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PREDI הוא 498.97M, עם היצע כולל של 998970363.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.90M.