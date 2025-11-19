Predi by Virtuals (PREDI) תחזית מחיר (USD)

קבל Predi by Virtuals תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PREDI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות PREDI

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Predi by Virtuals % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Predi by Virtuals תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Predi by Virtuals (PREDI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Predi by Virtuals ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005643 בשנת 2025. Predi by Virtuals (PREDI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Predi by Virtuals ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005926 בשנת 2026. Predi by Virtuals (PREDI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PREDI הוא $ 0.006222 עם 10.25% שיעור צמיחה. Predi by Virtuals (PREDI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PREDI הוא $ 0.006533 עם 15.76% שיעור צמיחה. Predi by Virtuals (PREDI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PREDI הוא $ 0.006860 עם 21.55% שיעור צמיחה. Predi by Virtuals (PREDI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PREDI הוא $ 0.007203 עם 27.63% שיעור צמיחה. Predi by Virtuals (PREDI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Predi by Virtuals עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.011733. Predi by Virtuals (PREDI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Predi by Virtuals עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.019112. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.005643 0.00%

2026 $ 0.005926 5.00%

2027 $ 0.006222 10.25%

2028 $ 0.006533 15.76%

2029 $ 0.006860 21.55%

2030 $ 0.007203 27.63%

2031 $ 0.007563 34.01%

2032 $ 0.007941 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.008338 47.75%

2034 $ 0.008755 55.13%

2035 $ 0.009193 62.89%

2036 $ 0.009653 71.03%

2037 $ 0.010135 79.59%

2038 $ 0.010642 88.56%

2039 $ 0.011174 97.99%

2040 $ 0.011733 107.89% הצג עוד לטווח קצר Predi by Virtuals תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.005643 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.005644 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.005649 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.005667 0.41% Predi by Virtuals (PREDI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPREDIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.005643 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Predi by Virtuals (PREDI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPREDI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.005644 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Predi by Virtuals (PREDI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPREDI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.005649 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Predi by Virtuals (PREDI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPREDI הוא $0.005667 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Predi by Virtuals מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M אספקת מחזור 498.97M 498.97M 498.97M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר PREDI העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, PREDI יש כמות במעגל של 498.97M ושווי שוק כולל של $ 2.82M. צפה PREDI במחיר חי

Predi by Virtuals מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPredi by Virtualsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPredi by Virtuals הוא 0.005643USD. היצע במחזור של Predi by Virtuals(PREDI) הוא 498.97M PREDI , מה שמעניק לו שווי שוק של $2,820,003 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -9.71% $ -0.000607 $ 0.006271 $ 0.004784

7 ימים -35.94% $ -0.002028 $ 0.009282 $ 0.004806

30 ימים -4.40% $ -0.000248 $ 0.009282 $ 0.004806 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Predi by Virtuals הראה תנועת מחירים של $-0.000607 , המשקפת -9.71% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Predi by Virtuals נסחר בשיא של $0.009282 ושפל של $0.004806 . נרשם שינוי במחיר של -35.94% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPREDI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Predi by Virtuals חווה -4.40% שינוי, המשקף בערך $-0.000248 לערכו. זה מצביע על כך ש PREDI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Predi by Virtuals (PREDI) מודול חיזוי מחיר עובד? Predi by Virtuals מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PREDIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPredi by Virtuals לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PREDI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Predi by Virtuals. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPREDI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPREDI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Predi by Virtuals.

מדוע PREDI חיזוי מחירים חשוב?

PREDI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם PREDI כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, PREDI ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של PREDI בחודש הבא? על פי Predi by Virtuals (PREDI) כלי תחזית המחירים, המחיר PREDI הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 PREDI בשנת 2026? המחיר של 1 Predi by Virtuals (PREDI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PREDI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של PREDI בשנת 2027? Predi by Virtuals (PREDI) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PREDI עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של PREDI בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Predi by Virtuals (PREDI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של PREDI בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Predi by Virtuals (PREDI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 PREDI בשנת 2030? המחיר של 1 Predi by Virtuals (PREDI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PREDI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי PREDI תחזית המחיר בשנת 2040? Predi by Virtuals (PREDI) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PREDI עד שנת 2040. הירשם עכשיו