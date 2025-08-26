PooCoin (POOCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.387189 $ 0.387189 $ 0.387189 24 שעות נמוך $ 0.40574 $ 0.40574 $ 0.40574 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.387189$ 0.387189 $ 0.387189 גבוה 24 שעות $ 0.40574$ 0.40574 $ 0.40574 שיא כל הזמנים $ 14.26$ 14.26 $ 14.26 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) -1.54% שינוי מחיר (7D) -1.62% שינוי מחיר (7D) -1.62%

PooCoin (POOCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.392438. במהלך 24 השעות האחרונות, POOCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.387189 לבין שיא של $ 0.40574, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POOCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.26, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POOCOIN השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -1.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PooCoin (POOCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 6,224,790.0 6,224,790.0 6,224,790.0

שווי השוק הנוכחי של PooCoin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POOCOIN הוא 0.00, עם היצע כולל של 6224790.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.44M.