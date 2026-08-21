Peponk מחיר היום

מחיר Peponk (PEPONK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEPONK ל USD הוא $ 0 לכל PEPONK.

Peponk כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 473,733, עם היצע במחזור של 849.99M PEPONK. ב‑24 השעות האחרונות, PEPONK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00219731, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PEPONK נע ב +9.14% בשעה האחרונה ו +21.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 94.69K.

Peponk (PEPONK) מידע שוק

שווי שוק $ 473.73K$ 473.73K $ 473.73K נפח (24 שעות) $ 94.69K$ 94.69K $ 94.69K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 557.33K$ 557.33K $ 557.33K אספקת מחזור 849.99M 849.99M 849.99M אספקה כוללת 999,992,843.591854 999,992,843.591854 999,992,843.591854

שווי השוק הנוכחי של Peponk הוא $ 473.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 94.69K. ההיצע במחזור של PEPONK הוא 849.99M, עם היצע כולל של 999992843.591854. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 557.33K.