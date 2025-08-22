Hey Anon (ANON) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.511. במהלך 24 השעות האחרונות, ANON נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.485 לבין שיא של $ 2.777, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 24.74602845086711, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.1291481850667386.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANON השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -1.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Hey Anon הוא $ 33.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 92.92K. ההיצע במחזור של ANON הוא 13.43M, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.73M.
Hey Anon (ANON) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Hey Anonהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.04886
-1.91%
30 ימים
$ -0.554
-18.08%
60 ימים
$ -1.592
-38.81%
90 ימים
$ -3.617
-59.03%
Hey Anon שינוי מחיר היום
היום,ANON רשם שינוי של $ -0.04886 (-1.91%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Hey Anon שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.554 (-18.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Hey Anon שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ANON ראה שינוי של $ -1.592 (-38.81%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Hey Anon שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -3.617 (-59.03%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hey Anon (ANON)?
HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.