Hey Anon סֵמֶל

Hey Anon מְחִיר(ANON)

1 ANON ל USDמחיר חי:

$2.509
$2.509$2.509
-1.91%1D
USD
Hey Anon (ANON) טבלת מחירים חיה
Hey Anon (ANON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.485
$ 2.485$ 2.485
24 שעות נמוך
$ 2.777
$ 2.777$ 2.777
גבוה 24 שעות

$ 2.485
$ 2.485$ 2.485

$ 2.777
$ 2.777$ 2.777

$ 24.74602845086711
$ 24.74602845086711$ 24.74602845086711

$ 1.1291481850667386
$ 1.1291481850667386$ 1.1291481850667386

-0.44%

-1.91%

+6.08%

+6.08%

Hey Anon (ANON) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.511. במהלך 24 השעות האחרונות, ANON נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.485 לבין שיא של $ 2.777, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 24.74602845086711, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.1291481850667386.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANON השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -1.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hey Anon (ANON) מידע שוק

No.711

$ 33.71M
$ 33.71M$ 33.71M

$ 92.92K
$ 92.92K$ 92.92K

$ 52.73M
$ 52.73M$ 52.73M

13.43M
13.43M 13.43M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

63.93%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Hey Anon הוא $ 33.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 92.92K. ההיצע במחזור של ANON הוא 13.43M, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.73M.

Hey Anon (ANON) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Hey Anonהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.04886-1.91%
30 ימים$ -0.554-18.08%
60 ימים$ -1.592-38.81%
90 ימים$ -3.617-59.03%
Hey Anon שינוי מחיר היום

היום,ANON רשם שינוי של $ -0.04886 (-1.91%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Hey Anon שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.554 (-18.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Hey Anon שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ANON ראה שינוי של $ -1.592 (-38.81%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Hey Anon שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -3.617 (-59.03%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hey Anon (ANON)?

בדוק את Hey Anon עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHey Anon (ANON)

HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.

Hey Anon זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hey Anonההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקANON את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hey Anonאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHey Anon לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Hey Anonתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hey Anon (ANON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hey Anon (ANON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hey Anon.

בדוק את Hey Anon תחזית המחיר עכשיו‏!

Hey Anon (ANON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hey Anon (ANON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ANON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Hey Anon (ANON)

מחפש איך לקנותHey Anon? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hey Anonב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ANON למטבעות מקומיים

Hey Anon מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Hey Anon, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHey Anon הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Hey Anon

כמה שווה Hey Anon (ANON) היום?
החי ANONהמחיר ב USD הוא 2.511 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ANON ל USD?
המחיר הנוכחי של ANON ל USD הוא $ 2.511. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hey Anon?
שווי השוק של ANON הוא $ 33.71M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ANON?
ההיצע במחזור של ANON הוא 13.43M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ANON?
‏‏ANON השיג מחיר שיא (ATH) של 24.74602845086711 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ANON?
ANON ‏‏רשם מחירATL של 1.1291481850667386 USD.
מהו נפח המסחר של ANON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ANON הוא $ 92.92K USD.
האם ANON יעלה השנה?
ANON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ANON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

