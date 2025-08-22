מה זהHey Anon (ANON)

HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.

Hey Anon זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



Hey Anon (ANON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hey Anon (ANON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ANON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Hey Anon כמה שווה Hey Anon (ANON) היום? החי ANONהמחיר ב USD הוא 2.511 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי ANON ל USD? $ 2.511 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של ANON ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Hey Anon? שווי השוק של ANON הוא $ 33.71M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של ANON? ההיצע במחזור של ANON הוא 13.43M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ANON? ‏‏ANON השיג מחיר שיא (ATH) של 24.74602845086711 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ANON? ANON ‏‏רשם מחירATL של 1.1291481850667386 USD . מהו נפח המסחר של ANON? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ANON הוא $ 92.92K USD . האם ANON יעלה השנה? ANON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ANON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Hey Anon (ANON) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

