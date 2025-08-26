עוד על PCI

Paycoin סֵמֶל

Paycoin מחיר (PCI)

לא רשום

1 PCI ל USDמחיר חי:

$0.085596
$0.085596$0.085596
-0.40%1D
USD
Paycoin (PCI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:38:08 (UTC+8)

Paycoin (PCI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.085612
$ 0.085612$ 0.085612
24 שעות נמוך
$ 0.09266
$ 0.09266$ 0.09266
גבוה 24 שעות

$ 0.085612
$ 0.085612$ 0.085612

$ 0.09266
$ 0.09266$ 0.09266

$ 4.22
$ 4.22$ 4.22

$ 0.01816581
$ 0.01816581$ 0.01816581

-0.71%

-0.42%

+0.36%

+0.36%

Paycoin (PCI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.085596. במהלך 24 השעות האחרונות, PCI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.085612 לבין שיא של $ 0.09266, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PCIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01816581.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PCI השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -0.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Paycoin (PCI) מידע שוק

$ 87.55M
$ 87.55M$ 87.55M

--
----

$ 162.67M
$ 162.67M$ 162.67M

1.02B
1.02B 1.02B

1,900,000,000.0
1,900,000,000.0 1,900,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Paycoin הוא $ 87.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PCI הוא 1.02B, עם היצע כולל של 1900000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 162.67M.

Paycoin (PCI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Paycoinל USDהיה $ -0.00036941129665099.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPaycoin ל USDהיה . $ -0.0074877925.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPaycoin ל USDהיה $ -0.0045769465.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Paycoinל USDהיה $ +0.01489179728477657.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00036941129665099-0.42%
30 ימים$ -0.0074877925-8.74%
60 ימים$ -0.0045769465-5.34%
90 ימים$ +0.01489179728477657+21.06%

מה זהPaycoin (PCI)

We are a project that focuses on implementing blockchain into payment. We now have more than 10,000 merchants in Korea that accepts Paycoin, including 7-eleven, Domino's Pizza, KFC, and more. We aim to bring real use cases that can drive user adoption.

Paycoin (PCI) משאב

האתר הרשמי

Paycoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Paycoin (PCI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Paycoin (PCI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Paycoin.

בדוק את Paycoin תחזית המחיר עכשיו‏!

PCI למטבעות מקומיים

Paycoin (PCI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Paycoin (PCI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PCI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Paycoin (PCI)

כמה שווה Paycoin (PCI) היום?
החי PCIהמחיר ב USD הוא 0.085596 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PCI ל USD?
המחיר הנוכחי של PCI ל USD הוא $ 0.085596. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Paycoin?
שווי השוק של PCI הוא $ 87.55M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PCI?
ההיצע במחזור של PCI הוא 1.02B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PCI?
‏‏PCI השיג מחיר שיא (ATH) של 4.22 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PCI?
PCI ‏‏רשם מחירATL של 0.01816581 USD.
מהו נפח המסחר של PCI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PCI הוא -- USD.
האם PCI יעלה השנה?
PCI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PCI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:38:08 (UTC+8)

