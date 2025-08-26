Paycoin (PCI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.085612 24 שעות נמוך $ 0.09266 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 4.22 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01816581 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.71% שינוי מחיר (1D) -0.42% שינוי מחיר (7D) +0.36%

Paycoin (PCI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.085596. במהלך 24 השעות האחרונות, PCI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.085612 לבין שיא של $ 0.09266, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PCIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01816581.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PCI השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -0.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Paycoin (PCI) מידע שוק

שווי שוק $ 87.55M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 162.67M אספקת מחזור 1.02B אספקה כוללת 1,900,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Paycoin הוא $ 87.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PCI הוא 1.02B, עם היצע כולל של 1900000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 162.67M.