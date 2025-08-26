עוד על OS

Origin Sonic מחיר (OS)

1 OS ל USDמחיר חי:

$0.301246
-11.70%1D
-11.70%1D
Origin Sonic (OS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:37:17 (UTC+8)

Origin Sonic (OS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.301246
$ 0.301246$ 0.301246
24 שעות נמוך
$ 0.344504
$ 0.344504$ 0.344504
גבוה 24 שעות

$ 0.301246
$ 0.301246$ 0.301246

$ 0.344504
$ 0.344504$ 0.344504

$ 0.989146
$ 0.989146$ 0.989146

$ 0.249121
$ 0.249121$ 0.249121

-1.32%

-11.78%

-7.51%

-7.51%

Origin Sonic (OS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.301246. במהלך 24 השעות האחרונות, OS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.301246 לבין שיא של $ 0.344504, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.989146, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.249121.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OS השתנה ב -1.32% במהלך השעה האחרונה, -11.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Origin Sonic (OS) מידע שוק

$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M

--
----

$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M

33.19M
33.19M 33.19M

33,186,364.19611987
33,186,364.19611987 33,186,364.19611987

שווי השוק הנוכחי של Origin Sonic הוא $ 10.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OS הוא 33.19M, עם היצע כולל של 33186364.19611987. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.00M.

Origin Sonic (OS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Origin Sonicל USDהיה $ -0.0402513777571651.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrigin Sonic ל USDהיה . $ -0.0339481949.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrigin Sonic ל USDהיה $ -0.0019384878.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Origin Sonicל USDהיה $ -0.1475705758714568.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0402513777571651-11.78%
30 ימים$ -0.0339481949-11.26%
60 ימים$ -0.0019384878-0.64%
90 ימים$ -0.1475705758714568-32.87%

מה זהOrigin Sonic (OS)

Origin Sonic (OS) is a pure Lossless Token, fully backed by reserves of the network token S. Its robust design and strong peg make it an ideal foundation for attractive yield opportunities across DeFi. Through its rebasing mechanism, Origin Sonic allows holders to earn yield directly in their wallets without needing to stake or lock their assets while maintaining full control over their capital. Origin Sonic is available on the largest decentralized exchanges (DEXs) on the Sonic blockchain. Developed by a team of experts at Origin Protocol.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Origin Sonicתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Origin Sonic (OS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Origin Sonic (OS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Origin Sonic.

בדוק את Origin Sonic תחזית המחיר עכשיו‏!

OS למטבעות מקומיים

Origin Sonic (OS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Origin Sonic (OS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Origin Sonic (OS)

כמה שווה Origin Sonic (OS) היום?
החי OSהמחיר ב USD הוא 0.301246 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OS ל USD?
המחיר הנוכחי של OS ל USD הוא $ 0.301246. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Origin Sonic?
שווי השוק של OS הוא $ 10.00M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OS?
ההיצע במחזור של OS הוא 33.19M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OS?
‏‏OS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.989146 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OS?
OS ‏‏רשם מחירATL של 0.249121 USD.
מהו נפח המסחר של OS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OS הוא -- USD.
האם OS יעלה השנה?
OS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:37:17 (UTC+8)

