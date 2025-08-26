Origin Sonic מחיר (OS)
Origin Sonic (OS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.301246. במהלך 24 השעות האחרונות, OS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.301246 לבין שיא של $ 0.344504, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.989146, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.249121.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OS השתנה ב -1.32% במהלך השעה האחרונה, -11.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Origin Sonic הוא $ 10.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OS הוא 33.19M, עם היצע כולל של 33186364.19611987. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.00M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Origin Sonicל USDהיה $ -0.0402513777571651.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrigin Sonic ל USDהיה . $ -0.0339481949.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrigin Sonic ל USDהיה $ -0.0019384878.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Origin Sonicל USDהיה $ -0.1475705758714568.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0402513777571651
|-11.78%
|30 ימים
|$ -0.0339481949
|-11.26%
|60 ימים
|$ -0.0019384878
|-0.64%
|90 ימים
|$ -0.1475705758714568
|-32.87%
Origin Sonic (OS) is a pure Lossless Token, fully backed by reserves of the network token S. Its robust design and strong peg make it an ideal foundation for attractive yield opportunities across DeFi. Through its rebasing mechanism, Origin Sonic allows holders to earn yield directly in their wallets without needing to stake or lock their assets while maintaining full control over their capital. Origin Sonic is available on the largest decentralized exchanges (DEXs) on the Sonic blockchain. Developed by a team of experts at Origin Protocol.
