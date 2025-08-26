Origin Sonic (OS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.301246
גבוה 24 שעות $ 0.344504
שיא כל הזמנים $ 0.989146
המחיר הנמוך ביותר $ 0.249121
שינוי מחיר (שעה אחת) -1.32%
שינוי מחיר (1D) -11.78%
שינוי מחיר (7D) -7.51%

Origin Sonic (OS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.301246. במהלך 24 השעות האחרונות, OS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.301246 לבין שיא של $ 0.344504, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.989146, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.249121.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OS השתנה ב -1.32% במהלך השעה האחרונה, -11.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Origin Sonic (OS) מידע שוק

שווי שוק $ 10.00M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.00M
אספקת מחזור 33.19M
אספקה כוללת 33,186,364.19611987

שווי השוק הנוכחי של Origin Sonic הוא $ 10.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OS הוא 33.19M, עם היצע כולל של 33186364.19611987. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.00M.