OpenUSDT מחיר היום

מחיר OpenUSDT (OUSDT) בזמן אמת היום הוא $ 0.999087, עם שינוי של 0.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OUSDT ל USD הוא $ 0.999087 לכל OUSDT.

OpenUSDT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,233,711, עם היצע במחזור של 2.24M OUSDT. ב‑24 השעות האחרונות, OUSDT סחר בין $ 0.995679 (נמוך) ל $ 1.001 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.011, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.977021.

ביצועים לטווח קצר, OUSDT נע ב +0.06% בשעה האחרונה ו -0.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OpenUSDT (OUSDT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M אספקת מחזור 2.24M 2.24M 2.24M אספקה כוללת 2,236,465.652832 2,236,465.652832 2,236,465.652832

שווי השוק הנוכחי של OpenUSDT הוא $ 2.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OUSDT הוא 2.24M, עם היצע כולל של 2236465.652832. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.23M.