OpenAI PreStocks מחיר היום

מחיר OpenAI PreStocks (OPENAI) בזמן אמת היום הוא $ 806.65, עם שינוי של 9.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OPENAI ל USD הוא $ 806.65 לכל OPENAI.

OpenAI PreStocks כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 636,486, עם היצע במחזור של 789.94 OPENAI. ב‑24 השעות האחרונות, OPENAI סחר בין $ 727.48 (נמוך) ל $ 898.67 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,490.11, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 551.47.

ביצועים לטווח קצר, OPENAI נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו -11.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OpenAI PreStocks (OPENAI) מידע שוק

שווי שוק $ 636.49K$ 636.49K $ 636.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 636.49K$ 636.49K $ 636.49K אספקת מחזור 789.94 789.94 789.94 אספקה כוללת 789.938271295 789.938271295 789.938271295

