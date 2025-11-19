OpenAI PreStocks (OPENAI) תחזית מחיר (USD)

קבל OpenAI PreStocks תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה OPENAI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של OpenAI PreStocks % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה OpenAI PreStocks תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) OpenAI PreStocks (OPENAI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, OpenAI PreStocks ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 806.73 בשנת 2025. OpenAI PreStocks (OPENAI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, OpenAI PreStocks ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 847.0665 בשנת 2026. OpenAI PreStocks (OPENAI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של OPENAI הוא $ 889.4198 עם 10.25% שיעור צמיחה. OpenAI PreStocks (OPENAI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של OPENAI הוא $ 933.8908 עם 15.76% שיעור צמיחה. OpenAI PreStocks (OPENAI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של OPENAI הוא $ 980.5853 עם 21.55% שיעור צמיחה. OpenAI PreStocks (OPENAI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של OPENAI הוא $ 1,029.6146 עם 27.63% שיעור צמיחה. OpenAI PreStocks (OPENAI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של OpenAI PreStocks עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,677.1337. OpenAI PreStocks (OPENAI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של OpenAI PreStocks עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2,731.8741. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 806.73 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 806.8405 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 807.5035 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 810.0453 0.41% OpenAI PreStocks (OPENAI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורOPENAIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $806.73 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. OpenAI PreStocks (OPENAI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורOPENAI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $806.8405 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. OpenAI PreStocks (OPENAI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורOPENAI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $807.5035 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. OpenAI PreStocks (OPENAI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורOPENAI הוא $810.0453 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית OpenAI PreStocks מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 636.58K$ 636.58K $ 636.58K אספקת מחזור 789.94 789.94 789.94 נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר OPENAI העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, OPENAI יש כמות במעגל של 789.94 ושווי שוק כולל של $ 636.58K. צפה OPENAI במחיר חי

OpenAI PreStocks מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בOpenAI PreStocksדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלOpenAI PreStocks הוא 806.73USD. היצע במחזור של OpenAI PreStocks(OPENAI) הוא 789.94 OPENAI , מה שמעניק לו שווי שוק של $636,578 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -9.78% $ -87.5001 $ 894.44 $ 727.48

7 ימים -11.21% $ -90.4541 $ 910.1347 $ 652.0971

30 ימים 22.66% $ 182.7798 $ 910.1347 $ 652.0971 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,OpenAI PreStocks הראה תנועת מחירים של $-87.5001 , המשקפת -9.78% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,OpenAI PreStocks נסחר בשיא של $910.1347 ושפל של $652.0971 . נרשם שינוי במחיר של -11.21% . מגמה אחרונה זו מציגה אתOPENAI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,OpenAI PreStocks חווה 22.66% שינוי, המשקף בערך $182.7798 לערכו. זה מצביע על כך ש OPENAI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך OpenAI PreStocks (OPENAI) מודול חיזוי מחיר עובד? OpenAI PreStocks מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של OPENAIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךOpenAI PreStocks לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של OPENAI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של OpenAI PreStocks. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלOPENAI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלOPENAI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של OpenAI PreStocks.

מדוע OPENAI חיזוי מחירים חשוב?

OPENAI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם OPENAI כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, OPENAI ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של OPENAI בחודש הבא? על פי OpenAI PreStocks (OPENAI) כלי תחזית המחירים, המחיר OPENAI הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 OPENAI בשנת 2026? המחיר של 1 OpenAI PreStocks (OPENAI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, OPENAI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של OPENAI בשנת 2027? OpenAI PreStocks (OPENAI) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 OPENAI עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של OPENAI בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, OpenAI PreStocks (OPENAI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של OPENAI בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, OpenAI PreStocks (OPENAI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 OPENAI בשנת 2030? המחיר של 1 OpenAI PreStocks (OPENAI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, OPENAI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי OPENAI תחזית המחיר בשנת 2040? OpenAI PreStocks (OPENAI) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 OPENAI עד שנת 2040.