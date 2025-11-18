Onocoy Token מחיר היום

מחיר Onocoy Token (ONO) בזמן אמת היום הוא $ 0.02150925, עם שינוי של 4.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ONO ל USD הוא $ 0.02150925 לכל ONO.

Onocoy Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,692,216, עם היצע במחזור של 404.12M ONO. ב‑24 השעות האחרונות, ONO סחר בין $ 0.02053284 (נמוך) ל $ 0.022204 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.084078, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01903203.

ביצועים לטווח קצר, ONO נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -0.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Onocoy Token (ONO) מידע שוק

שווי שוק $ 8.69M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.42M אספקת מחזור 404.12M אספקה כוללת 809,737,537.1513808

שווי השוק הנוכחי של Onocoy Token הוא $ 8.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ONO הוא 404.12M, עם היצע כולל של 809737537.1513808. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.42M.