Onocoy Token (ONO) תחזית מחיר (USD)

קבל Onocoy Token תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ONO יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Onocoy Token
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Onocoy Token חיזוי מחיר
--
----
0.00%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
Onocoy Token תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Onocoy Token (ONO) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Onocoy Token ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.021046 בשנת 2025.

Onocoy Token (ONO) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Onocoy Token ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.022098 בשנת 2026.

Onocoy Token (ONO) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ONO הוא $ 0.023203 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Onocoy Token (ONO) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ONO הוא $ 0.024363 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Onocoy Token (ONO) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ONO הוא $ 0.025582 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Onocoy Token (ONO) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ONO הוא $ 0.026861 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Onocoy Token (ONO) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Onocoy Token עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.043754.

Onocoy Token (ONO) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Onocoy Token עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.071270.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.021046
    0.00%
  • 2026
    $ 0.022098
    5.00%
  • 2027
    $ 0.023203
    10.25%
  • 2028
    $ 0.024363
    15.76%
  • 2029
    $ 0.025582
    21.55%
  • 2030
    $ 0.026861
    27.63%
  • 2031
    $ 0.028204
    34.01%
  • 2032
    $ 0.029614
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.031095
    47.75%
  • 2034
    $ 0.032649
    55.13%
  • 2035
    $ 0.034282
    62.89%
  • 2036
    $ 0.035996
    71.03%
  • 2037
    $ 0.037796
    79.59%
  • 2038
    $ 0.039686
    88.56%
  • 2039
    $ 0.041670
    97.99%
  • 2040
    $ 0.043754
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Onocoy Token תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.021046
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.021049
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.021066
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.021132
    0.41%
Onocoy Token (ONO) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורONOב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.021046. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Onocoy Token (ONO) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורONO , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.021049. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Onocoy Token (ONO) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורONO , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.021066. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Onocoy Token (ONO) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורONO הוא $0.021132. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Onocoy Token

--
----

--

$ 8.85M
$ 8.85M$ 8.85M

404.12M
404.12M 404.12M

--
----

--

המחיר ONO העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, ONO יש כמות במעגל של 404.12M ושווי שוק כולל של $ 8.85M.

Onocoy Token מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בOnocoy Tokenדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלOnocoy Token הוא 0.021046USD. היצע במחזור של Onocoy Token(ONO) הוא404.12M ONO , מה שמעניק לו שווי שוק של $8,849,736.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    0.29%
    $ 0
    $ 0.021898
    $ 0.020601
  • 7 ימים
    0.74%
    $ 0.000155
    $ 0.029542
    $ 0.019269
  • 30 ימים
    -29.26%
    $ -0.006158
    $ 0.029542
    $ 0.019269
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Onocoy Token הראה תנועת מחירים של$0 , המשקפת0.29% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Onocoy Token נסחר בשיא של $0.029542 ושפל של $0.019269. נרשם שינוי במחיר של0.74%. מגמה אחרונה זו מציגה אתONO הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Onocoy Token חווה -29.26%שינוי, המשקף בערך $-0.006158 לערכו. זה מצביע על כך ש ONO עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Onocoy Token (ONO) מודול חיזוי מחיר עובד?

Onocoy Token מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ONOעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךOnocoy Token לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ONO , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Onocoy Token. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלONO .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלONO כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Onocoy Token.

מדוע ONO חיזוי מחירים חשוב?

ONO תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם ONO כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, ONO ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של ONO בחודש הבא?
על פי Onocoy Token (ONO) כלי תחזית המחירים, המחיר ONO הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 ONO בשנת 2026?
המחיר של 1 Onocoy Token (ONO) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, ONO יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של ONO בשנת 2027?
Onocoy Token (ONO) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ONO עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של ONO בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Onocoy Token (ONO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של ONO בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Onocoy Token (ONO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 ONO בשנת 2030?
המחיר של 1 Onocoy Token (ONO) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, ONO יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי ONO תחזית המחיר בשנת 2040?
Onocoy Token (ONO) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ONO עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.