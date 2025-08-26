עוד על OMNIS

OMNIS מידע על מחיר

OMNIS אתר רשמי

OMNIS טוקניומיקה

OMNIS תחזית מחיר

OmniMinds סֵמֶל

OmniMinds מחיר (OMNIS)

לא רשום

1 OMNIS ל USDמחיר חי:

$0.00030082
$0.00030082$0.00030082
+5.80%1D
mexc
USD
OmniMinds (OMNIS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:01:25 (UTC+8)

OmniMinds (OMNIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00025789
$ 0.00025789$ 0.00025789
24 שעות נמוך
$ 0.0003001
$ 0.0003001$ 0.0003001
גבוה 24 שעות

$ 0.00025789
$ 0.00025789$ 0.00025789

$ 0.0003001
$ 0.0003001$ 0.0003001

$ 0.00103322
$ 0.00103322$ 0.00103322

$ 0.00021855
$ 0.00021855$ 0.00021855

+0.61%

+4.99%

-6.48%

-6.48%

OmniMinds (OMNIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00030026. במהלך 24 השעות האחרונות, OMNIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00025789 לבין שיא של $ 0.0003001, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMNISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00103322, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00021855.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMNIS השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, +4.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OmniMinds (OMNIS) מידע שוק

$ 296.12K
$ 296.12K$ 296.12K

--
----

$ 296.12K
$ 296.12K$ 296.12K

999.79M
999.79M 999.79M

999,785,588.602431
999,785,588.602431 999,785,588.602431

שווי השוק הנוכחי של OmniMinds הוא $ 296.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OMNIS הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999785588.602431. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 296.12K.

OmniMinds (OMNIS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של OmniMindsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOmniMinds ל USDהיה . $ -0.0000603950.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOmniMinds ל USDהיה $ -0.0001679113.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OmniMindsל USDהיה $ -0.0004813419670118325.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+4.99%
30 ימים$ -0.0000603950-20.11%
60 ימים$ -0.0001679113-55.92%
90 ימים$ -0.0004813419670118325-61.58%

מה זהOmniMinds (OMNIS)

OmniMinds is building the foundation for powerful computer-use agents through crowdsourced action datasets, open-source tools, and frontier agent models. We want to improve the world by providing amazing computer-use agents. Users can record their everyday computer tasks to train AI models and earn $OMNIS tokens. High-quality demonstrations earn more per task, rewarding expert skill. You can complete simple tasks like: ordering food or browsing websites Earn rewards for each quality demonstration uploaded Help build better AI assistants through your contributions

OmniMinds (OMNIS) משאב

האתר הרשמי

OmniMindsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OmniMinds (OMNIS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OmniMinds (OMNIS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OmniMinds.

בדוק את OmniMinds תחזית המחיר עכשיו‏!

OMNIS למטבעות מקומיים

OmniMinds (OMNIS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OmniMinds (OMNIS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OMNIS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על OmniMinds (OMNIS)

כמה שווה OmniMinds (OMNIS) היום?
החי OMNISהמחיר ב USD הוא 0.00030026 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OMNIS ל USD?
המחיר הנוכחי של OMNIS ל USD הוא $ 0.00030026. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OmniMinds?
שווי השוק של OMNIS הוא $ 296.12K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OMNIS?
ההיצע במחזור של OMNIS הוא 999.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OMNIS?
‏‏OMNIS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00103322 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OMNIS?
OMNIS ‏‏רשם מחירATL של 0.00021855 USD.
מהו נפח המסחר של OMNIS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OMNIS הוא -- USD.
האם OMNIS יעלה השנה?
OMNIS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OMNIS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:01:25 (UTC+8)

OmniMinds (OMNIS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.