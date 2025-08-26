OmniMinds (OMNIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00025789 24 שעות נמוך $ 0.0003001 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00103322 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00021855 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.61% שינוי מחיר (1D) +4.99% שינוי מחיר (7D) -6.48%

OmniMinds (OMNIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00030026. במהלך 24 השעות האחרונות, OMNIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00025789 לבין שיא של $ 0.0003001, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMNISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00103322, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00021855.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMNIS השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, +4.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OmniMinds (OMNIS) מידע שוק

שווי שוק $ 296.12K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 296.12K אספקת מחזור 999.79M אספקה כוללת 999,785,588.602431

שווי השוק הנוכחי של OmniMinds הוא $ 296.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OMNIS הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999785588.602431. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 296.12K.