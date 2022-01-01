OmniMinds (OMNIS) טוקנומיקה
OmniMinds is building the foundation for powerful computer-use agents through crowdsourced action datasets, open-source tools, and frontier agent models. We want to improve the world by providing amazing computer-use agents. Users can record their everyday computer tasks to train AI models and earn $OMNIS tokens. High-quality demonstrations earn more per task, rewarding expert skill. You can complete simple tasks like: ordering food or browsing websites Earn rewards for each quality demonstration uploaded Help build better AI assistants through your contributions
הבנת הטוקנומיקה של OmniMinds (OMNIS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של OMNIS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות OMNISהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את OMNISטוקניומיקה, חקרו אתOMNISהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
