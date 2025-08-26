OBVIOUS COIN (OBVIOUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00150196$ 0.00150196 $ 0.00150196 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.78% שינוי מחיר (1D) -11.55% שינוי מחיר (7D) -7.78% שינוי מחיר (7D) -7.78%

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OBVIOUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OBVIOUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00150196, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OBVIOUS השתנה ב +0.78% במהלך השעה האחרונה, -11.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) מידע שוק

שווי שוק $ 18.26K$ 18.26K $ 18.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.26K$ 18.26K $ 18.26K אספקת מחזור 999.69M 999.69M 999.69M אספקה כוללת 999,690,644.593199 999,690,644.593199 999,690,644.593199

שווי השוק הנוכחי של OBVIOUS COIN הוא $ 18.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OBVIOUS הוא 999.69M, עם היצע כולל של 999690644.593199. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.26K.