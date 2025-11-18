Nosey מחיר היום

מחיר Nosey (NOSEY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001628, עם שינוי של 15.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NOSEY ל USD הוא $ 0.00001628 לכל NOSEY.

Nosey כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,258.4, עם היצע במחזור של 998.94M NOSEY. ב‑24 השעות האחרונות, NOSEY סחר בין $ 0.00001525 (נמוך) ל $ 0.0000195 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0012941, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001439.

ביצועים לטווח קצר, NOSEY נע ב +1.26% בשעה האחרונה ו -24.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nosey (NOSEY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Nosey הוא $ 16.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOSEY הוא 998.94M, עם היצע כולל של 998939578.668922. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.26K.