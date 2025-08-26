Nominex (NMX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00268439 $ 0.00268439 $ 0.00268439 24 שעות נמוך $ 0.00272811 $ 0.00272811 $ 0.00272811 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00268439$ 0.00268439 $ 0.00268439 גבוה 24 שעות $ 0.00272811$ 0.00272811 $ 0.00272811 שיא כל הזמנים $ 8.03$ 8.03 $ 8.03 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00267712$ 0.00267712 $ 0.00267712 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.63% שינוי מחיר (1D) -0.79% שינוי מחיר (7D) -0.90% שינוי מחיר (7D) -0.90%

Nominex (NMX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0026953. במהלך 24 השעות האחרונות, NMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00268439 לבין שיא של $ 0.00272811, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00267712.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NMX השתנה ב -0.63% במהלך השעה האחרונה, -0.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nominex (NMX) מידע שוק

שווי שוק $ 604.92K$ 604.92K $ 604.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 604.92K$ 604.92K $ 604.92K אספקת מחזור 224.16M 224.16M 224.16M אספקה כוללת 224,160,636.779705 224,160,636.779705 224,160,636.779705

שווי השוק הנוכחי של Nominex הוא $ 604.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NMX הוא 224.16M, עם היצע כולל של 224160636.779705. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 604.92K.