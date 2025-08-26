NKYC Token (NKYC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 16.89 גבוה 24 שעות $ 18.69 שיא כל הזמנים $ 35.51 המחיר הנמוך ביותר $ 4.28 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.45% שינוי מחיר (1D) -9.43% שינוי מחיר (7D) -0.11%

NKYC Token (NKYC) המחיר בזמן אמת של הוא $16.93. במהלך 24 השעות האחרונות, NKYC נסחר בטווח שבין שפל של $ 16.89 לבין שיא של $ 18.69, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NKYCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 35.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 4.28.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NKYC השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -9.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NKYC Token (NKYC) מידע שוק

שווי שוק $ 67.71M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.71M אספקת מחזור 4.00M אספקה כוללת 4,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NKYC Token הוא $ 67.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NKYC הוא 4.00M, עם היצע כולל של 4000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.71M.