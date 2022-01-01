NKYC Token (NKYC) טוקנומיקה
Pay trade fees with NonKYC Token (NKYC) on Nonkyc.io Exchange and get a 25% discount.
Founded in 2023, NonKYC.io strives to provide its users with the best trading experience and give small and medium market cap assets a reliable trading hub. Our goal is to maintain a fast and user friendly system while also concentrating on security to keep users, data, and assets safe. Security of our users' data & assets is always our top priority and we are focused on building an easy to use digital asset trading platform for everyone to enjoy.
The NonKYC platform system is NOT from some predesigned script package or preexisting codebase. It has been created from the ground up by professional developers who are well experienced in Cryptocurrency. NonKYC has been designed to scale horizontally as we grow to become a top tier exchange.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NKYC Token (NKYC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
NKYC Token (NKYC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של NKYC Token (NKYC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של NKYC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות NKYCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את NKYCטוקניומיקה, חקרו אתNKYCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.