NikolAI (NIKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.181152 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.86% שינוי מחיר (1D) -5.00% שינוי מחיר (7D) -9.90%

NikolAI (NIKO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NIKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NIKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.181152, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NIKO השתנה ב -0.86% במהלך השעה האחרונה, -5.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NikolAI (NIKO) מידע שוק

שווי שוק $ 647.37K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 647.37K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NikolAI הוא $ 647.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NIKO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 647.37K.