Neoxa מחיר היום

מחיר Neoxa (NEOX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEOX ל USD הוא $ 0 לכל NEOX.

Neoxa כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 596,438, עם היצע במחזור של 10.71B NEOX. ב‑24 השעות האחרונות, NEOX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02486785, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NEOX נע ב -0.31% בשעה האחרונה ו +31.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Neoxa (NEOX) מידע שוק

שווי שוק $ 596.44K$ 596.44K $ 596.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 598.34K$ 598.34K $ 598.34K אספקת מחזור 10.71B 10.71B 10.71B אספקה כוללת 10,745,734,068.34839 10,745,734,068.34839 10,745,734,068.34839

שווי השוק הנוכחי של Neoxa הוא $ 596.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEOX הוא 10.71B, עם היצע כולל של 10745734068.34839. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 598.34K.