Mubarakah מחיר היום

מחיר Mubarakah (MUBARAKAH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00041085, עם שינוי של 6.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MUBARAKAH ל USD הוא $ 0.00041085 לכל MUBARAKAH.

Mubarakah כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 409,549, עם היצע במחזור של 1.00B MUBARAKAH. ב‑24 השעות האחרונות, MUBARAKAH סחר בין $ 0.00039823 (נמוך) ל $ 0.00044237 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01080484, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00039823.

ביצועים לטווח קצר, MUBARAKAH נע ב +0.07% בשעה האחרונה ו -19.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mubarakah (MUBARAKAH) מידע שוק

שווי שוק $ 409.55K$ 409.55K $ 409.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 409.55K$ 409.55K $ 409.55K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mubarakah הוא $ 409.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUBARAKAH הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 409.55K.