Mossland (MOC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.062264 24 שעות נמוך $ 0.065026 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.516719 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00218821 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -3.65% שינוי מחיר (7D) -4.02%

Mossland (MOC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.062518. במהלך 24 השעות האחרונות, MOC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.062264 לבין שיא של $ 0.065026, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.516719, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00218821.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOC השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -3.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mossland (MOC) מידע שוק

שווי שוק $ 27.02M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.24M אספקת מחזור 432.49M אספקה כוללת 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mossland הוא $ 27.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOC הוא 432.49M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.24M.