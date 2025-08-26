Moonwell Apollo (MFAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.219012$ 0.219012 $ 0.219012 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.72% שינוי מחיר (7D) -14.00% שינוי מחיר (7D) -14.00%

Moonwell Apollo (MFAM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MFAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MFAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.219012, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MFAM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Moonwell Apollo (MFAM) מידע שוק

שווי שוק $ 177.97K$ 177.97K $ 177.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 290.29K$ 290.29K $ 290.29K אספקת מחזור 613.07M 613.07M 613.07M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Moonwell Apollo הוא $ 177.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MFAM הוא 613.07M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 290.29K.