monkey sol inu סֵמֶל

monkey sol inu מחיר (MSI)

לא רשום

1 MSI ל USDמחיר חי:

--
----
-8.80%1D
monkey sol inu (MSI) טבלת מחירים חיה
monkey sol inu (MSI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.33%

-8.46%

+1.78%

+1.78%

monkey sol inu (MSI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000109. במהלך 24 השעות האחרונות, MSI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001067 לבין שיא של $ 0.00001224, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00642838, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000333.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSI השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -8.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

monkey sol inu (MSI) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של monkey sol inu הוא $ 10.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSI הוא 999.85M, עם היצע כולל של 999849576.85815. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.90K.

monkey sol inu (MSI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של monkey sol inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלmonkey sol inu ל USDהיה . $ -0.0000015390.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלmonkey sol inu ל USDהיה $ -0.0000016985.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של monkey sol inuל USDהיה $ +0.00000534119007351072.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.46%
30 ימים$ -0.0000015390-14.11%
60 ימים$ -0.0000016985-15.58%
90 ימים$ +0.00000534119007351072+96.09%

מה זהmonkey sol inu (MSI)

its about a blue monkey on solana that never quits. a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading. a funny meme with exciment and a doxx developer. created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun. with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon. the dream is to make blue the new favorite color!

monkey sol inu (MSI) משאב

האתר הרשמי

monkey sol inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה monkey sol inu (MSI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות monkey sol inu (MSI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור monkey sol inu.

בדוק את monkey sol inu תחזית המחיר עכשיו‏!

MSI למטבעות מקומיים

monkey sol inu (MSI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של monkey sol inu (MSI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MSI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על monkey sol inu (MSI)

כמה שווה monkey sol inu (MSI) היום?
החי MSIהמחיר ב USD הוא 0.0000109 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MSI ל USD?
המחיר הנוכחי של MSI ל USD הוא $ 0.0000109. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של monkey sol inu?
שווי השוק של MSI הוא $ 10.90K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MSI?
ההיצע במחזור של MSI הוא 999.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MSI?
‏‏MSI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00642838 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MSI?
MSI ‏‏רשם מחירATL של 0.00000333 USD.
מהו נפח המסחר של MSI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MSI הוא -- USD.
האם MSI יעלה השנה?
MSI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MSI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
