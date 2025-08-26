monkey sol inu (MSI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001067 $ 0.00001067 $ 0.00001067 24 שעות נמוך $ 0.00001224 $ 0.00001224 $ 0.00001224 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00001067$ 0.00001067 $ 0.00001067 גבוה 24 שעות $ 0.00001224$ 0.00001224 $ 0.00001224 שיא כל הזמנים $ 0.00642838$ 0.00642838 $ 0.00642838 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000333$ 0.00000333 $ 0.00000333 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.33% שינוי מחיר (1D) -8.46% שינוי מחיר (7D) +1.78% שינוי מחיר (7D) +1.78%

monkey sol inu (MSI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000109. במהלך 24 השעות האחרונות, MSI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001067 לבין שיא של $ 0.00001224, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00642838, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000333.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSI השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -8.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

monkey sol inu (MSI) מידע שוק

שווי שוק $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K אספקת מחזור 999.85M 999.85M 999.85M אספקה כוללת 999,849,576.85815 999,849,576.85815 999,849,576.85815

שווי השוק הנוכחי של monkey sol inu הוא $ 10.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSI הוא 999.85M, עם היצע כולל של 999849576.85815. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.90K.