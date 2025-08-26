Monitoring the Situation (MONITOR) מידע על מחיר (USD)

Monitoring the Situation (MONITOR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MONITOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONITORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00228968, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONITOR השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -11.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+34.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Monitoring the Situation הוא $ 37.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONITOR הוא 993.56M, עם היצע כולל של 993555042.607458. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.34K.