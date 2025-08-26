עוד על MONITOR

Monitoring the Situation סֵמֶל

Monitoring the Situation מחיר (MONITOR)

לא רשום

1 MONITOR ל USDמחיר חי:

--
----
-11.80%1D
USD
Monitoring the Situation (MONITOR) טבלת מחירים חיה
Monitoring the Situation (MONITOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00228968
$ 0.00228968$ 0.00228968

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

-11.87%

+34.57%

+34.57%

Monitoring the Situation (MONITOR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MONITOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONITORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00228968, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONITOR השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -11.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+34.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Monitoring the Situation (MONITOR) מידע שוק

$ 37.34K
$ 37.34K$ 37.34K

--
----

$ 37.34K
$ 37.34K$ 37.34K

993.56M
993.56M 993.56M

993,555,042.607458
993,555,042.607458 993,555,042.607458

שווי השוק הנוכחי של Monitoring the Situation הוא $ 37.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONITOR הוא 993.56M, עם היצע כולל של 993555042.607458. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.34K.

Monitoring the Situation (MONITOR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Monitoring the Situationל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMonitoring the Situation ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMonitoring the Situation ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Monitoring the Situationל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.87%
30 ימים$ 0+16.30%
60 ימים$ 0-71.53%
90 ימים$ 0--

מה זהMonitoring the Situation (MONITOR)

I'm monitoring the situation

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Monitoring the Situation (MONITOR) משאב

האתר הרשמי

Monitoring the Situationתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Monitoring the Situation (MONITOR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Monitoring the Situation (MONITOR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Monitoring the Situation.

בדוק את Monitoring the Situation תחזית המחיר עכשיו‏!

MONITOR למטבעות מקומיים

Monitoring the Situation (MONITOR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Monitoring the Situation (MONITOR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MONITOR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Monitoring the Situation (MONITOR)

כמה שווה Monitoring the Situation (MONITOR) היום?
החי MONITORהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MONITOR ל USD?
המחיר הנוכחי של MONITOR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Monitoring the Situation?
שווי השוק של MONITOR הוא $ 37.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MONITOR?
ההיצע במחזור של MONITOR הוא 993.56M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MONITOR?
‏‏MONITOR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00228968 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MONITOR?
MONITOR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MONITOR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MONITOR הוא -- USD.
האם MONITOR יעלה השנה?
MONITOR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MONITOR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.