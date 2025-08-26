MILKBAG (MILKBAG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00903771 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.88% שינוי מחיר (1D) -9.78% שינוי מחיר (7D) +0.65%

MILKBAG (MILKBAG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MILKBAG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MILKBAGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00903771, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MILKBAG השתנה ב -0.88% במהלך השעה האחרונה, -9.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MILKBAG (MILKBAG) מידע שוק

שווי שוק $ 126.48K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 126.48K אספקת מחזור 925.16M אספקה כוללת 925,163,185.6383626

שווי השוק הנוכחי של MILKBAG הוא $ 126.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MILKBAG הוא 925.16M, עם היצע כולל של 925163185.6383626. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 126.48K.