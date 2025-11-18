Memory מחיר היום

מחיר Memory (MEM) בזמן אמת היום הוא $ 0.02599657, עם שינוי של 5.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEM ל USD הוא $ 0.02599657 לכל MEM.

Memory כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,953,918, עם היצע במחזור של 75.07M MEM. ב‑24 השעות האחרונות, MEM סחר בין $ 0.02538362 (נמוך) ל $ 0.02769561 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.120607, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02538362.

ביצועים לטווח קצר, MEM נע ב +0.70% בשעה האחרונה ו -15.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Memory (MEM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.03M$ 26.03M $ 26.03M אספקת מחזור 75.07M 75.07M 75.07M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Memory הוא $ 1.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEM הוא 75.07M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.03M.