קבל Memory תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MEM יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Memory % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Memory תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Memory (MEM) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Memory ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.026983 בשנת 2025. Memory (MEM) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Memory ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.028332 בשנת 2026. Memory (MEM) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MEM הוא $ 0.029748 עם 10.25% שיעור צמיחה. Memory (MEM) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MEM הוא $ 0.031236 עם 15.76% שיעור צמיחה. Memory (MEM) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MEM הוא $ 0.032798 עם 21.55% שיעור צמיחה. Memory (MEM) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MEM הוא $ 0.034438 עם 27.63% שיעור צמיחה. Memory (MEM) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Memory עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.056095. Memory (MEM) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Memory עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.091374. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.026983 0.00%

2026 $ 0.028332 5.00%

2027 $ 0.029748 10.25%

2028 $ 0.031236 15.76%

2029 $ 0.032798 21.55%

2030 $ 0.034438 27.63%

2031 $ 0.036159 34.01%

2032 $ 0.037967 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.039866 47.75%

2034 $ 0.041859 55.13%

2035 $ 0.043952 62.89%

2036 $ 0.046150 71.03%

2037 $ 0.048457 79.59%

2038 $ 0.050880 88.56%

2039 $ 0.053424 97.99%

2040 $ 0.056095 107.89% הצג עוד לטווח קצר Memory תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.026983 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.026986 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.027009 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.027094 0.41% Memory (MEM) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMEMב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.026983 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Memory (MEM) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMEM , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.026986 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Memory (MEM) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMEM , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.027009 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Memory (MEM) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMEM הוא $0.027094 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Memory מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M אספקת מחזור 75.07M 75.07M 75.07M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר MEM העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, MEM יש כמות במעגל של 75.07M ושווי שוק כולל של $ 2.03M. צפה MEM במחיר חי

Memory מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMemoryדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMemory הוא 0.026983USD. היצע במחזור של Memory(MEM) הוא 75.07M MEM , מה שמעניק לו שווי שוק של $2,027,734 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 1.48% $ 0.000394 $ 0.027235 $ 0.025383

7 ימים -10.71% $ -0.002892 $ 0.040674 $ 0.025538

30 ימים -33.04% $ -0.008915 $ 0.040674 $ 0.025538 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Memory הראה תנועת מחירים של $0.000394 , המשקפת 1.48% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Memory נסחר בשיא של $0.040674 ושפל של $0.025538 . נרשם שינוי במחיר של -10.71% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMEM הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Memory חווה -33.04% שינוי, המשקף בערך $-0.008915 לערכו. זה מצביע על כך ש MEM עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Memory (MEM) מודול חיזוי מחיר עובד? Memory מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MEMעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMemory לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MEM , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Memory. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMEM . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMEM כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Memory.

מדוע MEM חיזוי מחירים חשוב?

MEM תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם MEM כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, MEM ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של MEM בחודש הבא? על פי Memory (MEM) כלי תחזית המחירים, המחיר MEM הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 MEM בשנת 2026? המחיר של 1 Memory (MEM) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, MEM יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של MEM בשנת 2027? Memory (MEM) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MEM עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של MEM בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Memory (MEM) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של MEM בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Memory (MEM) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 MEM בשנת 2030? המחיר של 1 Memory (MEM) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, MEM יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי MEM תחזית המחיר בשנת 2040? Memory (MEM) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MEM עד שנת 2040.