MEEP CAT מחיר היום

מחיר MEEP CAT (MEEP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEEP ל USD הוא $ 0 לכל MEEP.

MEEP CAT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,735.31, עם היצע במחזור של 998.97M MEEP. ב‑24 השעות האחרונות, MEEP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEEP נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו +12.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MEEP CAT (MEEP) מידע שוק

שווי שוק $ 18.74K$ 18.74K $ 18.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.74K$ 18.74K $ 18.74K אספקת מחזור 998.97M 998.97M 998.97M אספקה כוללת 998,967,071.690872 998,967,071.690872 998,967,071.690872

שווי השוק הנוכחי של MEEP CAT הוא $ 18.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEEP הוא 998.97M, עם היצע כולל של 998967071.690872. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.74K.