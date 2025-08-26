Materium (MTRM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00991673 $ 0.00991673 $ 0.00991673 24 שעות נמוך $ 0.01034068 $ 0.01034068 $ 0.01034068 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00991673$ 0.00991673 $ 0.00991673 גבוה 24 שעות $ 0.01034068$ 0.01034068 $ 0.01034068 שיא כל הזמנים $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00370831$ 0.00370831 $ 0.00370831 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.20% שינוי מחיר (7D) +8.41% שינוי מחיר (7D) +8.41%

Materium (MTRM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00997223. במהלך 24 השעות האחרונות, MTRM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00991673 לבין שיא של $ 0.01034068, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTRMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.019, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00370831.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTRM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Materium (MTRM) מידע שוק

שווי שוק $ 187.33K$ 187.33K $ 187.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 187.33K$ 187.33K $ 187.33K אספקת מחזור 18.79M 18.79M 18.79M אספקה כוללת 18,785,613.0 18,785,613.0 18,785,613.0

שווי השוק הנוכחי של Materium הוא $ 187.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTRM הוא 18.79M, עם היצע כולל של 18785613.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 187.33K.