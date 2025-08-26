עוד על MTRM

Materium סֵמֶל

Materium מחיר (MTRM)

לא רשום

1 MTRM ל USDמחיר חי:

$0.00997223
-3.20%1D
USD
Materium (MTRM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:22:50 (UTC+8)

Materium (MTRM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00991673
24 שעות נמוך
$ 0.01034068
גבוה 24 שעות

$ 0.00991673
$ 0.01034068
$ 1.019
$ 0.00370831
--

-3.20%

+8.41%

+8.41%

Materium (MTRM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00997223. במהלך 24 השעות האחרונות, MTRM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00991673 לבין שיא של $ 0.01034068, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTRMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.019, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00370831.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTRM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Materium (MTRM) מידע שוק

$ 187.33K
--
$ 187.33K
18.79M
18,785,613.0
שווי השוק הנוכחי של Materium הוא $ 187.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTRM הוא 18.79M, עם היצע כולל של 18785613.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 187.33K.

Materium (MTRM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Materiumל USDהיה $ -0.000330432693477933.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMaterium ל USDהיה . $ -0.0014796017.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMaterium ל USDהיה $ +0.0031282167.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Materiumל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000330432693477933-3.20%
30 ימים$ -0.0014796017-14.83%
60 ימים$ +0.0031282167+31.37%
90 ימים$ 0--

מה זהMaterium (MTRM)

In Mirandus, players have absolute freedom of choice - there are no maps, no quest givers. Players can set out into the wilderness alone to try their fortunes against the monsters of the deep woods and dungeons, join with one of the monarchs to serve as a knight in their court, or set up shop in one of the five great citadels of the realm. Players take on the role of avatars in the world, and if desired, can purchase an exemplar avatar with powers and abilities beyond those of others in Mirandus. Player ownership of in-game assets is a central mechanic, with players being able to hold land deeds which allow them to claim parts of the wilderness and set up holdfasts ranging from small farms to massive cities. The risks of exploring Mirandus are great – but so are the rewards, for Mirandus is rich in the arcane substance Materium, a concentrated magic that allows players to channel its power to cast spells, craft the impossible, and even raise a slain hero from the dead.

Materium (MTRM) משאב

האתר הרשמי

Materiumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Materium (MTRM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Materium (MTRM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Materium.

בדוק את Materium תחזית המחיר עכשיו‏!

MTRM למטבעות מקומיים

Materium (MTRM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Materium (MTRM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MTRM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Materium (MTRM)

כמה שווה Materium (MTRM) היום?
החי MTRMהמחיר ב USD הוא 0.00997223 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MTRM ל USD?
המחיר הנוכחי של MTRM ל USD הוא $ 0.00997223. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Materium?
שווי השוק של MTRM הוא $ 187.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MTRM?
ההיצע במחזור של MTRM הוא 18.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MTRM?
‏‏MTRM השיג מחיר שיא (ATH) של 1.019 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MTRM?
MTRM ‏‏רשם מחירATL של 0.00370831 USD.
מהו נפח המסחר של MTRM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MTRM הוא -- USD.
האם MTRM יעלה השנה?
MTRM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MTRM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
