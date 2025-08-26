Materium מחיר (MTRM)
Materium (MTRM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00997223. במהלך 24 השעות האחרונות, MTRM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00991673 לבין שיא של $ 0.01034068, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTRMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.019, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00370831.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTRM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Materium הוא $ 187.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTRM הוא 18.79M, עם היצע כולל של 18785613.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 187.33K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Materiumל USDהיה $ -0.000330432693477933.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMaterium ל USDהיה . $ -0.0014796017.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMaterium ל USDהיה $ +0.0031282167.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Materiumל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000330432693477933
|-3.20%
|30 ימים
|$ -0.0014796017
|-14.83%
|60 ימים
|$ +0.0031282167
|+31.37%
|90 ימים
|$ 0
|--
In Mirandus, players have absolute freedom of choice - there are no maps, no quest givers. Players can set out into the wilderness alone to try their fortunes against the monsters of the deep woods and dungeons, join with one of the monarchs to serve as a knight in their court, or set up shop in one of the five great citadels of the realm. Players take on the role of avatars in the world, and if desired, can purchase an exemplar avatar with powers and abilities beyond those of others in Mirandus. Player ownership of in-game assets is a central mechanic, with players being able to hold land deeds which allow them to claim parts of the wilderness and set up holdfasts ranging from small farms to massive cities. The risks of exploring Mirandus are great – but so are the rewards, for Mirandus is rich in the arcane substance Materium, a concentrated magic that allows players to channel its power to cast spells, craft the impossible, and even raise a slain hero from the dead.
